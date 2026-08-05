Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, в свою очередь, заявил, что страну не планируют принимать в Североатлантический альянс ни сейчас, ни через 10 лет. По его словам, Украина фактически является членом НАТО, потому что ни одна страна блока не получает таких средств, как Киев.