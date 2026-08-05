Власти США продолжают переговоры о выдаче Украине лицензии для производства ракет-перехватчиков Patriot, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с обсуждениями.
Среди рассматриваемых вариантов — разрешение Украине самостоятельно производить компоненты ракет, после чего те будут финально собираться в Германии, включение Украины в существующую американо-европейскую программу создания перехватчика Patriot, а также предоставление Киеву возможности создать более дешевую версию ракеты — PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE).
«Никакого приказа о прекращении переговоров не поступало», — заявил один из источников агентства.
Президент США Дональд Трамп месяц назад, в начале июля, пообещал дать Украине лицензию на выпуск ракет Patriot. «Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы недостаточно их предоставляем», — заметил он.
К концу прошлого месяца американский лидер отказался от своих слов. Трамп обратил внимание, что передача технологий такого уровня — чувствительный вопрос, и США следует быть осторожными. Он также выражал обеспокоенность тем, что переданные США технологии могут быть со временем обращены против них. «Вы посмотрите на войну, такое случалось несколько раз за эти годы. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Мы охраняем это», — объяснил Трамп.
По сведениям Reuters, Трамп изменил свою позицию после того, как свои опасения выразили чиновники Пентагона и представители американской оборонной промышленности.
Изменение мнение Трампа застало врасплох многих, включая украинского лидера Владимира Зеленского, пишет Reuters. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил его, что договоренности между странами будут соблюдены.
При этом, отмечает Reuters, даже если Украина заключит соглашение о производстве Patriot, первые ракеты она начнет получать не ранее чем через год или более. Должностные лица предупреждают, что наладка новых производственных линий по выпуску комплектующих ракет — сложная задача, ведь производство обычно начинается лишь через три-семь лет после подписания лицензионного соглашения.
Российские власти требуют от западных стран прекратить военное сотрудничество с Украиной, и подчеркивают, что этот процесс не помешает Москве достичь своих целей.
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