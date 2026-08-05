Reuters раскрыл обсуждаемые США варианты по Patriot для Украины

К концу прошлого месяца американский лидер отказался от своих слов. Трамп обратил внимание, что передача технологий такого уровня — чувствительный вопрос, и США следует быть осторожными. Он также выражал обеспокоенность тем, что переданные США технологии могут быть со временем обращены против них. «Вы посмотрите на войну, такое случалось несколько раз за эти годы. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Мы охраняем это», — объяснил Трамп.