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Патрушев назвал Мировой океан «ключевой ареной геополитической борьбы»

В Мировом океане складывается непростая обстановка, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа. По его словам, Мировой океан снова становится ареной геополитической борьбы.

В Мировом океане складывается непростая обстановка, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилиа. По его словам, Мировой океан снова становится ареной геополитической борьбы.

Господин Патрушев считает, что сложившаяся ситуация несет серьезные вызовы для России и Бразилии. Он призвал «не упускать из виду» политический диалог по поддержанию стратегической стабильности на морях. «В наших силах использовать все это и во благо. Недаром бразильская поговорка гласит: “Спокойное море не делает хорошего моряка”», — убежден он (цитата по «РИА Новости»).

Николай Патрушев говорил, что в перечне военных угроз для России необходимо учесть создание военно-морского альянса стран Северной Европы и Украины. ФСБ обвинила страны НАТО в попытке ограничить судоходство на Балтике.

О том, как Запад охотится на российский «теневой флот», читайте в материале «Ъ».

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