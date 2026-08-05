Патрушев назвал Мировой океан «ключевой ареной геополитической борьбы»

Господин Патрушев считает, что сложившаяся ситуация несет серьезные вызовы для России и Бразилии. Он призвал «не упускать из виду» политический диалог по поддержанию стратегической стабильности на морях. «В наших силах использовать все это и во благо. Недаром бразильская поговорка гласит: “Спокойное море не делает хорошего моряка”», — убежден он (цитата по «РИА Новости»).