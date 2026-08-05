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Над аэропортом Лейпцига заметили беспилотник

Аэропорт Лейпциг/Халле приостанавливал работу в ночь на 5 августа, несколько рейсов перенесли или перенаправили в другие города. Над территорией воздушной гавани зафиксировали движение беспилотника, сообщила пресс-служба полиции Саксонии.

Аэропорт Лейпциг/Халле приостанавливал работу в ночь на 5 августа, несколько рейсов перенесли или перенаправили в другие города. Над территорией воздушной гавани зафиксировали движение беспилотника, сообщила пресс-служба полиции Саксонии.

Оперативные службы аэропорта заметили движение в небе 4 августа в 23:40 по местному времени (00:40 по мск), после чего сразу же закрыли обе взлетно-посадочные полосы. Поиски аппарата длились около двух часов: беспилотник найти не удалось, но в то же время на южной взлетной полосе был обнаружен неопознанный объект.

К утру 5 августа аэропорт все еще работал с ограничениями. Из двух взлетно-посадочных полос работает только одна — северная. Обнаруженный объект обследовали при помощи робота-сапера. Других подробностей не приводится. Полиция Саксонии расследует инцидент.