Над аэропортом Лейпцига заметили беспилотник

Оперативные службы аэропорта заметили движение в небе 4 августа в 23:40 по местному времени (00:40 по мск), после чего сразу же закрыли обе взлетно-посадочные полосы. Поиски аппарата длились около двух часов: беспилотник найти не удалось, но в то же время на южной взлетной полосе был обнаружен неопознанный объект.