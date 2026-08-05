ФСБ задержала в Калужской области мужчину, готовившего поджог военкомата для СБУ

Как сообщили в ведомстве, мужчина самостоятельно установил контакт с представителем СБУ и действовал по его указаниям. В рамках подготовки он изучил объект, собрал необходимую информацию, а затем изготовил бутылки с зажигательной смесью для атаки.
В ФСБ заявили, что противоправные действия удалось своевременно пресечь. Подозреваемого задержали, сейчас с ним проводятся необходимые следственные мероприятия. Другие обстоятельства уголовного дела в сообщении ведомства не раскрываются.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Севастополе двух россиян, подозреваемых в подготовке покушения на руководителя одного из новых регионов России и атак на объекты инфраструктуры. У задержанных изъяли FPV-дроны с боевыми зарядами и самодельное взрывное устройство, возбуждено уголовное дело.
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