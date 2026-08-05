Американист раскрыл, чем провал на выборах в Конгресс грозит Трампу

«Если республиканцы проиграют выборы, Трампу станет гораздо сложнее проводить принципиальные решения, а законодательные возможности его партии будут серьезно ограничены», — отметил эксперт.
Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что даже сейчас, контролируя и Палату представителей, и Сенат, республиканцы с трудом продвигают многие инициативы. Потенциальное большинство демократов, например в нижней палате, практически исключит компромисс по большинству законопроектов, добавил собеседник издания.
Ранее Axios сообщал, что Дональд Трамп не планирует спокойно уступать влияние внутри Республиканской партии. По сведениям портала, хозяин Белого дома собирается и после ухода из Овального кабинета диктовать партийную повестку и добиться, чтобы в 2028 году в президенты шли его сторонники. Издание уточняло, что президенту безразлично, потеряют ли республиканцы контроль над какой-либо палатой Конгресса на выборах осенью 2026-го, потому что даже в случае поражения он рассчитывает сохранить, а то и усилить вес среди однопартийцев.