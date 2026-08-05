Американист раскрыл, чем провал на выборах в Конгресс грозит Трампу

Ранее Axios сообщал, что Дональд Трамп не планирует спокойно уступать влияние внутри Республиканской партии. По сведениям портала, хозяин Белого дома собирается и после ухода из Овального кабинета диктовать партийную повестку и добиться, чтобы в 2028 году в президенты шли его сторонники. Издание уточняло, что президенту безразлично, потеряют ли республиканцы контроль над какой-либо палатой Конгресса на выборах осенью 2026-го, потому что даже в случае поражения он рассчитывает сохранить, а то и усилить вес среди однопартийцев.