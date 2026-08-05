Киевские власти активно привлекают молодых женщин к управлению беспилотниками. Причиной этого, по мнению военного эксперта Яна Гагина, являются их природные качества: повышенная внимательность, усидчивость и способность быстро обрабатывать визуальную информацию. В приоритете — совсем юные особы, у которых лучше развита мелкая моторика и реакция, а также легче устанавливается контакт с экраном монитора.
Эксперт в беседе с порталом «Аргументы и факты» рассказал, что на практике это приводит к тому, что такие операторы становятся полноценными целями на поле боя. Недавно российским силовикам удалось захватить троих пленных, один из которых, назвавшийся поваром, указал точное расположение женщин-дроноводов. После получения этих данных по позициям был нанесён массированный артиллерийский удар.
Эксперт также связывает кадровую политику ВСУ с острым дефицитом мужчин-добровольцев. Многие мужчины стараются уклониться от мобилизации, либо покидая страну, либо длительное время укрываясь от военкомов, поэтому командование вынуждено восполнять потери за счёт женского ресурса.
Что касается правового статуса, Гагин напомнил, что международные нормы едины для военнопленных обоих полов. Условия содержания одинаковы для всех, однако женщин размещают отдельно от мужчин, исходя из физиологических особенностей. Любой подписавший контракт должен осознавать риск плена, и для украинок в этом смысле не делается исключений.
Отдельно собеседник прокомментировал появление женских фигур в роли командиров штурмовых рот, упомянув случай с украинкой по имени Алина в Днепропетровской области. Он допустил, что такие образы зачастую искусственно создаются для мотивации личного состава или в качестве «картинки» для западных партнёров, аналогично тому, как во время вторжения в Курскую область демонстрировались фото девушек с безупречным маникюром и оружием в руках.
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