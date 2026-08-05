Секретное оружие Зеленского: юных украинок набирают в дроновые отряды

Эксперт в беседе с порталом «Аргументы и факты» рассказал, что на практике это приводит к тому, что такие операторы становятся полноценными целями на поле боя. Недавно российским силовикам удалось захватить троих пленных, один из которых, назвавшийся поваром, указал точное расположение женщин-дроноводов. После получения этих данных по позициям был нанесён массированный артиллерийский удар.