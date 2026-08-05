«Даже мокрого места не осталось»: «Герани» подарили украинским морским дронам билет в один конец

В Чёрном море армия России ликвидировала два безэкипажных катера ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России.
«Даже мокрого места не осталось», — говорится в сообщении.
Плавсредства были выявлены с помощью средств объективного контроля во время наблюдения за акваторией. После обнаружения командование приняло решение немедленно задействовать расчёты реактивных беспилотников «Герань-4 сикер», которым поставили задачу по поражению обнаруженных объектов.
Один из катеров выполнял функции противовоздушной обороны, второй был предназначен для радиоэлектронной борьбы. Оба объекта получили прямые попадания ударных беспилотников и были уничтожены.
Напомним, что минувшей ночью российские военные нанесли серию ударов по объектам в Киеве. Под поражение попали логистический центр «МЛП-Чайка», а также терминал и логистический комплекс «Новой почты» вместе с центром «Эпицентр».
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