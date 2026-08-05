Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны России перечислило пораженные на Украине склады

Вооруженные силы России ночью поразили в Киеве терминал и логистический центр «Новой почты». По данным Минобороны РФ, это крупнейшие автоматизированные сортировочные комплексы, где хранились товары двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Вооруженные силы России ночью поразили в Киеве терминал и логистический центр «Новой почты». По данным Минобороны РФ, это крупнейшие автоматизированные сортировочные комплексы, где хранились товары двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Согласно сводке российского министерства, в Киеве также были поражены:

логистический центр «МЛП-Чайка», задействованный для хранения комплектующих для дронов большой и средней дальности;

транспортно-логистический центр «Транс-логистик», где производили БПЛА, а также хранили материально-технические средства «в интересах ВСУ»;

логистический центр «Эпицентр», где хранили и осуществляли доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства дронов.

Помимо этого, российская армия нанесла удары по Киевской области. Там были атакованы:

логистический центр «Терминал Бровары», где хранились комплектующие для беспилотников большой и средней дальности, в том числе иностранного производства;

транспортно-логистический центр Бровары «Рабен Украина»;

логистический центр «Бровары» — крупный сортировочный комплекс компании «Новая почта».

Объекты были атакованы с помощью высокоточного оружия наземного базирования и ударных беспилотников. Кроме того, Минобороны России отчиталось об ударах по трем судам с военными грузами у Одессы.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше