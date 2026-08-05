Индия отказалась от приобретения российских истребителей пятого поколения, но есть нюанс

Индия не намерена приобретать новые российские истребители пятого поколения Су-57 и хочет сосредоточиться на обновлении парка самолетов Су-30МКИ. Об этом заявил замминистра обороны страны Раджеш Кумар Сингх. Его слова передает издание Defence Security Asia.
«Мы не рассматриваем новые “Сухие”. Дели активно занимается модернизацией уже имеющихся “Сухих”, которые мы производим по российской лицензии», — сказал он.
При этом замглавы военного ведомства назвал истребители Су-30МКИ «проверенной основой».
Как писал сайт KP.RU, в июне стало известно, что около 40 многоцелевых истребителей Су-30МКИ ВВС Индии уже оснащены сверхзвуковыми авиационными ракетами BrahMos. Процесс перевооружения авиапарка успешно продолжается.
Ранее сообщалось, что ВВС Индии хотят закупить сотни российских сверхдальних ракет Р-37М для истребителей Су-30МКИ, что позволит более чем втрое увеличить дальность поражения целей.