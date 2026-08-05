Аш-Шараа и Абди обсуждают интеграцию курдских СДС в армию Сирии

Стороны обсудили соблюдение январского соглашения. Именно оно остановило бои между правительственными силами и курдским ополчением. Документ четко прописывает, что СДС вливаются в сирийские госструктуры.
Информированный источник среди курдов рассказал изданию, что Абди осознает, что роспуск СДС неизбежен. Но просто так разоружаться он не намерен. Принципиальный момент — командиры ополчения должны сохранить посты в армии. Второе жесткое условие — полиция на северо-востоке страны обязана иметь значительное курдское представительство. «Дамаск, похоже, желает уступить часть контроля над полицией. Но главные разногласия — о позиции СДС в армии. Аш-Шараа хочет рассредоточить ее бойцов, а Абди — нет», — пояснил собеседник The National.
Издание напоминает о боевом прошлом СДС. Эти отряды стали главной наземной ударной силой международной коалиции против «Исламского государства»*. Вашингтон вложил в них миллиард долларов. Однако поток поддержки начал иссякать по мере того, как налаживались отношения США с Дамаском. В итоге именно американцы выступили посредниками на январских переговорах. Результатом стала передача правительственным частям контроля над обширной территорией СДС вдоль Евфрата. Там сосредоточены основные сирийские запасы нефти, газа и электрогенерирующие мощности. Курдские силы остались в городских центрах на северо-востоке, у границ с Ираком и Турцией, где большинство населения — курды.
Ключевым игроком в реализации этих договоренностей газета называет Нечирвана Барзани, главу Иракского Курдистана. Он приходится племянником влиятельному политику Масуду Барзани и пытается обеспечить защиту сирийских курдов от нападений со стороны арабских племен на востоке Сирии.
В понедельник Нечирван Барзани провел встречу с Аш-Шараа в Дамаске. Это первый визит высокопоставленного представителя Иракского Курдистана в Сирию после свержения президента Башара Асада в декабре 2024 года. Абди эту встречу приветствовал.
The National акцентирует внимание, что переговоры идут параллельно с дискуссиями о том, какую роль Сирия может сыграть в наземной транспортировке энергоресурсов в обход перекрытого Ормузского пролива.
*ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация.