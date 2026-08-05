Аш-Шараа и Абди обсуждают интеграцию курдских СДС в армию Сирии

Издание напоминает о боевом прошлом СДС. Эти отряды стали главной наземной ударной силой международной коалиции против «Исламского государства»*. Вашингтон вложил в них миллиард долларов. Однако поток поддержки начал иссякать по мере того, как налаживались отношения США с Дамаском. В итоге именно американцы выступили посредниками на январских переговорах. Результатом стала передача правительственным частям контроля над обширной территорией СДС вдоль Евфрата. Там сосредоточены основные сирийские запасы нефти, газа и электрогенерирующие мощности. Курдские силы остались в городских центрах на северо-востоке, у границ с Ираком и Турцией, где большинство населения — курды.