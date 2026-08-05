Возле гольф-клуба Трампа перед его приездом задержали человека с оружием

В Калифорнии возле гольф-клуба Дональда Трампа задержали вооруженного мужчину за два дня до приезда туда президента США. По данным следствия, подозреваемый выдавал себя за сотрудника Госдепартамента США, а при обысках у него обнаружили оружие, бронежилет и поддельный значок агента службы безопасности. В личных блокнотах мужчины были записи о Белом доме, которые вызвали «опасения» у следствия.