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FT раскрыла условия США для ослабления санкций против Ирана

США готовы пойти на смягчение нефтяных санкций и отвести военный флот от иранских берегов, если Тегеран и Оман договорятся о новых правилах судоходства в Ормузском проливе. Об этом в среду пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Если Тегеран заключит сделку по проливу, США снимут свою военно-морскую блокаду иранских портов и ослабят санкции против экспорта иранской нефти», — передает газета слова информированного собеседника.

Издание акцентирует внимание на том, что условия сделки явно расходятся с изначальными военными целями президента США Дональда Трампа. Это значительное несоответствие почти гарантированно вызовет шквал критики внутри страны.

Два других источника FT уточнили, что договоренности между Ираном и Оманом по проливу пока нуждаются в одобрении верховного руководства в Тегеране. Предлагаемая схема предполагает, что вход судов в пролив будет проходить через иранские воды, а выход — главным образом через оманские.

Один из собеседников газеты раскрыл детали первого этапа. Для его реализации Иран сам направит по маршруту свои корабли, включая нефтяные танкеры, чтобы удостовериться в отсутствии мин. Только после такой проверки фарватер откроют для остальных судов.

Источники добавили, что на период временных договоренностей с судов не планируют брать плату. Однако Тегеран настаивает на введении в будущем «сервисных сборов» за проход — это требование государства Персидского залива отвергают.

Оман выдвинул альтернативную модель, похожую на ту, что действует в Малаккском проливе в Юго-Восточной Азии. Там некоммерческие организации делают добровольные взносы на безопасность судоходства и защиту окружающей среды.

«Дипломаты надеются, что соглашение возродит недолговечный меморандум о взаимопонимании, подписанный США и Ираном 17 июня», — отмечает FT.

Ранее Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что о заключении временного соглашения между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу могут объявить уже в среду, 5 августа. Сам Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Тегеран в скором времени откроет пролив, иначе американские военные нанесут по Ирану «очень сильный удар».

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