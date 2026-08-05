FT раскрыла условия США для ослабления санкций против Ирана

Издание акцентирует внимание на том, что условия сделки явно расходятся с изначальными военными целями президента США Дональда Трампа. Это значительное несоответствие почти гарантированно вызовет шквал критики внутри страны.
Два других источника FT уточнили, что договоренности между Ираном и Оманом по проливу пока нуждаются в одобрении верховного руководства в Тегеране. Предлагаемая схема предполагает, что вход судов в пролив будет проходить через иранские воды, а выход — главным образом через оманские.
Один из собеседников газеты раскрыл детали первого этапа. Для его реализации Иран сам направит по маршруту свои корабли, включая нефтяные танкеры, чтобы удостовериться в отсутствии мин. Только после такой проверки фарватер откроют для остальных судов.
Источники добавили, что на период временных договоренностей с судов не планируют брать плату. Однако Тегеран настаивает на введении в будущем «сервисных сборов» за проход — это требование государства Персидского залива отвергают.
Оман выдвинул альтернативную модель, похожую на ту, что действует в Малаккском проливе в Юго-Восточной Азии. Там некоммерческие организации делают добровольные взносы на безопасность судоходства и защиту окружающей среды.
«Дипломаты надеются, что соглашение возродит недолговечный меморандум о взаимопонимании, подписанный США и Ираном 17 июня», — отмечает FT.
Ранее Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что о заключении временного соглашения между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу могут объявить уже в среду, 5 августа. Сам Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Тегеран в скором времени откроет пролив, иначе американские военные нанесут по Ирану «очень сильный удар».