FT раскрыла условия США для ослабления санкций против Ирана

Ранее Axios со ссылкой на осведомленные источники сообщал, что о заключении временного соглашения между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу могут объявить уже в среду, 5 августа. Сам Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что Тегеран в скором времени откроет пролив, иначе американские военные нанесут по Ирану «очень сильный удар».