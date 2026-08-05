Семью омской чиновницы из-за неподтвержденных доходов могут лишить двух машин

В пресс-службе ведомства в среду, 5 августа 2026 года, заявили, что машины были куплены руководителем казенного учреждения и специально оформлены на членов его семьи. Ситуация, как отмечается, вскрылась в ходе проверки соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции.
«Установлено, что руководитель одного из казенных учреждений района приобрел два транспортных средства общей стоимостью более 4 млн рублей. При этом он не смог подтвердить законность происхождения доходов, за счет которых было приобретено имущество. В целях сокрытия реальных источников финансирования автомобили были оформлены на членов его семьи», — говорится в официальном сообщении прокуратуры.
Отмечается, что в иске, помимо требования обратить имущество, купленное на неподтвержденные доходы, в доход государства, также поставлен вопрос об увольнении главы учреждения в связи с утратой доверия.
В прокуратуре добавили, что на данный момент суд наложил арест и установил запрет на совершение регистрационных действий с автомобилями в качестве обеспечительных мер.
Отметим, в суде рассматривается дело по иску прокуратуры к директору МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения в сфере образования» Павлоградского района Наталье Пискун. В адрес учреждения летом 2026 года вынесено предостережение из-за зарплаты ниже «минималки».
«В порядке межведомственного взаимодействия с платформы “Внешняя поставка данных” ФНС России Государственной инспекцией труда в Омской области получены сведения о работодателях, начисливших суммы выплат заработной платы ниже минимального размера оплаты труда за четвертый квартал 2025 года», — указывалось в документе о профилактическом мероприятии.