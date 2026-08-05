Семью омской чиновницы из-за неподтвержденных доходов могут лишить двух машин

«Установлено, что руководитель одного из казенных учреждений района приобрел два транспортных средства общей стоимостью более 4 млн рублей. При этом он не смог подтвердить законность происхождения доходов, за счет которых было приобретено имущество. В целях сокрытия реальных источников финансирования автомобили были оформлены на членов его семьи», — говорится в официальном сообщении прокуратуры.