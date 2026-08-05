Эксперт: как победа демократов изменит позицию США по Украине

Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что сегодня Республиканская партия в целом выступает против новых ассигнований Киеву. При этом часть демократов тоже сомневается в необходимости углублять вовлеченность Соединенных Штатов в конфликт в Европе. В качестве примера он привел сенатора от Пенсильвании Джона Феттермана, который открыто задается вопросом о пользе такой поддержки.