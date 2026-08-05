Эксперт: как победа демократов изменит позицию США по Украине

«По Украине, скорее всего, уже не будет консенсуса, существовавшего в 2022 году», — подчеркнул эксперт.
Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что сегодня Республиканская партия в целом выступает против новых ассигнований Киеву. При этом часть демократов тоже сомневается в необходимости углублять вовлеченность Соединенных Штатов в конфликт в Европе. В качестве примера он привел сенатора от Пенсильвании Джона Феттермана, который открыто задается вопросом о пользе такой поддержки.
Ранее сенатор-демократ от Джорджии Рафаэль Уорнок остановил процесс принятия нового пакета антироссийских санкций, который якобы должен способствовать разрешению украинского кризиса. Он единолично заблокировал процедуру, которая позволяла верхней палате Конгресса США проголосовать за документ без лишних проволочек. Информацию об этом распространила корреспондент Punchbowl News Лора Вайс в соцсети X.
Речь шла о соглашении, призванном резко урезать время парламентских дебатов и вывести законопроект на финишную прямую.
Политик уточнил, помощь Киеву он видит в русле ключевых интересов нацбезопасности Соединенных Штатов. Однако камень преткновения — не украинский вопрос. Сенатор уперся в другую часть документа. Он публично выступил против идеи нарастить полномочия президента Дональда Трампа в области тарифов. По глубокому убеждению Уорнока, такой шаг неминуемо разгонит инфляцию и ударит по кошелькам американцев.