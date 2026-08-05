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Завершается срок представления документов для регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Госдумы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 5 августа завершается срок представления документов для регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 5 августа завершается срок представления документов для регистрации кандидатов по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва.

В окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Государственной Думы по одномандатным избирательным округам № 58, 59, 60 и 61 документы для регистрации представили все 36 кандидатов, выдвинутых 10 политическими партиями по данным избирательным округам, сообщает Крайизбирком.

Кандидатов по каждому из четырёх одномандатных избирательных округов выдвинули 8 партий: «Единая Россия», «Зелёные», Коммунисты России, КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», Партия пенсионеров и Справедливая Россия.

Партия Родина выдвинула кандидатов по 3-м округам: № 58, 59 и 61.

Партия прямой демократии — кандидата по округу № 60.

На 5 августа зарегистрированы 25 кандидатов (4 — ЛДПР, 4 — «Единая Россия», 4 — Новые люди, 4 — Справедливая Россия, 4 — Зеленые, 2 — КПРФ, 2 — Партия пенсионеров, 1 — Партия прямой демократии).

Один из зарегистрированных кандидатов, выдвинутый партией Коммунисты России по 58-му округу, написал заявление об отказе от дальнейшего участия в выборах и утратил статус кандидата.

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