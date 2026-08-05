Эксперт объяснил, почему Бразилия понизила уровень дипотношений с Аргентиной

Ранее CNN Brasil сообщила, что бразильские власти уведомили аргентинского посла Даниэля Раймонди о решении не возвращать в Буэнос-Айрес посла Хулио Бителли и понизить статус двусторонних отношений до уровня временного поверенного. До этого Раймонди уже была вручена нота протеста — она стала реакцией на оскорбительные заявления президента Аргентины Хавьера Милея.
По мнению эксперта, произошедшее в большей степени затрагивает внутриполитические процессы в Бразилии. Пятибратов пояснил, что осенью в стране пройдут президентские выборы, к которым сейчас активно готовятся. Основными кандидатами на предстоящих выборах являются действующий президент Лула да Силва и Флавиу Болсонару — сын экс-президента Жаира Болсонару, рассказывает Пятибратов.
Посмотрим, как у Флавиу Болсонару пойдут дела — его родственников уже обвинили в связях с Дональдом Трампом. Лула да Силва является последовательным критиком Дональда Трампа. Бразильский лидер неоднократно заявлял, что Соединенные Штаты могут попытаться вмешаться во внутриполитические процессы Бразилии, включая президентские выборы.
Нынешний президент Бразилии считает, что Дональд Трамп стремится подчинить себе латиноамериканский регион, расставляя повсюду своих протеже. К их числу Лула относит бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, которого в 2025 году Верховный суд Бразилии приговорил к 27 годам тюремного заключения за попытку государственного переворота. Собеседник Новостей Mail напомнил, что другой сын Болсонару — Эдуарду — выступал ранее за введение санкций США против Бразилии.
Президент Аргентины Хавьер Милей является абсолютным фанатом Дональда Трампа, рассказывает Пятибратов. В этом контексте позиция Аргентины приобретает особое значение. Как соседнее государство, она так или иначе формирует региональную повестку, а риторика ее лидера неизбежно становится частью бразильского политического дискурса.
Хавьер Милей неоднократно нелицеприятно в последнее время высказывался относительно Лулы да Силвы. Кроме того, у Милея есть претензии к Верховному суду Бразилии, который осудил Жаира Болсонару.
Эксперт напоминает, что Милей добивался встречи с осужденным Жаиром Болсонару, но Верховный суд Бразилии запретил этот визит.
В Бразилии можно наблюдать попытки реального вмешательства во внутриполитические процессы, причем не напрямую со стороны США путем определенного освещения событий в стране, а за счет использования других проамериканских акторов в регионе, таких как Хавьер Милей.
В Бразилии откровенно говорят, что Америка пытается оказывать давление, но страна будет бороться за свой суверенитет и национальные интересы, констатирует эксперт. В публичном поле Буэнос-Айрес демонстрирует неприятие провокаций по возможному вмешательства в дела страны, поэтому был понижен уровень дипломатических отношений с Аргентиной, резюмирует Пятибратов.
Конфликт между президентами Бразилии и Аргентины перешел в дипломатическую плоскость после серии оскорбительных высказываний Хавьера Милея в адрес Лулы да Силвы и бразильской судебной системы. Хавьер Милей публично назвал бразильского президента «заключенным» и «вором». Кроме того, Милей позволил себе оскорбление в адрес министра Верховного федерального суда Бразилии Алешандре ди Мораиса, назвав его «лысым куском мусора».