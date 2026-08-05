Эксперт объяснил, почему Бразилия понизила уровень дипотношений с Аргентиной

Нынешний президент Бразилии считает, что Дональд Трамп стремится подчинить себе латиноамериканский регион, расставляя повсюду своих протеже. К их числу Лула относит бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару, которого в 2025 году Верховный суд Бразилии приговорил к 27 годам тюремного заключения за попытку государственного переворота. Собеседник Новостей Mail напомнил, что другой сын Болсонару — Эдуарду — выступал ранее за введение санкций США против Бразилии.