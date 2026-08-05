В Волгоградской области формируют бюджет 2027 года

Губернатор подчеркнул, что исходить в данном вопросе следует из консервативного сценария развития экономики, отдельно отметив, что средства на поддержку военнослужащих в зоне СВО должны быть предусмотрены в полном объеме. Также при формировании главного закона региона необходимо предусмотреть расходы на выполнение социальных обязательств и реализацию приоритетных проектов развития области.