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В Волгоградской области формируют бюджет 2027 года

Губернатор подчеркнул, что исходить в данном вопросе следует из консервативного сценария развития экономики.

В администрации Волгоградской области прошло совещание с участием главы региона Андрея Бочарова, вице-губернаторов и руководителей ведомств, отвечающих за формирование и исполнение бюджета региона.

Губернатор подчеркнул, что исходить в данном вопросе следует из консервативного сценария развития экономики, отдельно отметив, что средства на поддержку военнослужащих в зоне СВО должны быть предусмотрены в полном объеме. Также при формировании главного закона региона необходимо предусмотреть расходы на выполнение социальных обязательств и реализацию приоритетных проектов развития области.

В числе направлений социально-экономической деятельности, которые требуют дополнительного внимания, были названы, в частности, повышение эффективности бюджетных расходов и создание дополнительных условий привлечения инвестиций в социально-экономическую сферу.