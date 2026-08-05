Минобороны раскрыло цели ночной атаки по Киеву и Киевской области

Военные блогеры в украинских соцсетях подтверждают масштабное разрушение логистической инфраструктуры в Киеве и пригороде. По их данным, ночные удары полностью уничтожили отделение «Новой Почты» на Оболони, один склад маркетплейса «Розетка» в Броварах и один складской комплекс «Эпицентра» на ДВРЗ. Также был уничтожен склад «Эпицентра» в Калиновке и складские помещения неподалеку от Борщаговки. Атака вывела из строя заводы и логистические хабы на правом берегу столицы.