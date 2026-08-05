FT: Трамп отказал Зеленскому в ракетах для Patriot

Разговор состоялся в Белом доме на прошлой неделе, во время визита лидера Украины в Вашингтон. Американский лидер объяснил свой отказ нехваткой боеприпасов. Этот дефицит, по его словам, возник из-за военной кампании США против Ирана. Трамп подчеркнул, что ракеты нужны самому Вашингтону для прикрытия своих объектов и союзников на Ближнем Востоке, уточнила FT.