FT: Трамп отказал Зеленскому в ракетах для Patriot

Разговор состоялся в Белом доме на прошлой неделе, во время визита лидера Украины в Вашингтон. Американский лидер объяснил свой отказ нехваткой боеприпасов. Этот дефицит, по его словам, возник из-за военной кампании США против Ирана. Трамп подчеркнул, что ракеты нужны самому Вашингтону для прикрытия своих объектов и союзников на Ближнем Востоке, уточнила FT.
При этом диалог о передаче лицензии на выпуск этих ракет продолжается. Агентство Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника, знакомых с ходом дискуссий, пишет, что переговоры не свернули.
Сейчас обсуждается схема, по которой Украина получит право сама изготавливать компоненты для ракет-перехватчиков. Финальную сборку планируют наладить на предприятиях в других европейских странах, включая Германию.
Один из собеседников агентства заявил: «Никакого приказа о прекращении переговоров не поступало».
Еще в начале июля президент США Дональд Трамп пообещал выдать Украине лицензию на производство Patriot. Однако к концу прошлого месяца его позиция изменилась. Трамп отметил, что передача столь чувствительных технологий требует осторожности. Он также выразил опасение, что поставленное вооружение в будущем могут обратить против самих Соединенных Штатов.