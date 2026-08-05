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FT: Трамп отказал Зеленскому в ракетах для Patriot

Президент США Дональд Трамп дал понять украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что сотни ракет-перехватчиков для систем Patriot ВСУ он не получит. Об этом узнала британская газета Financial Times (FT) от собственных источников.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Разговор состоялся в Белом доме на прошлой неделе, во время визита лидера Украины в Вашингтон. Американский лидер объяснил свой отказ нехваткой боеприпасов. Этот дефицит, по его словам, возник из-за военной кампании США против Ирана. Трамп подчеркнул, что ракеты нужны самому Вашингтону для прикрытия своих объектов и союзников на Ближнем Востоке, уточнила FT.

При этом диалог о передаче лицензии на выпуск этих ракет продолжается. Агентство Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника, знакомых с ходом дискуссий, пишет, что переговоры не свернули.

Сейчас обсуждается схема, по которой Украина получит право сама изготавливать компоненты для ракет-перехватчиков. Финальную сборку планируют наладить на предприятиях в других европейских странах, включая Германию.

Один из собеседников агентства заявил: «Никакого приказа о прекращении переговоров не поступало».

Еще в начале июля президент США Дональд Трамп пообещал выдать Украине лицензию на производство Patriot. Однако к концу прошлого месяца его позиция изменилась. Трамп отметил, что передача столь чувствительных технологий требует осторожности. Он также выразил опасение, что поставленное вооружение в будущем могут обратить против самих Соединенных Штатов.

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