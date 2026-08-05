Пентагон пересматривает ядерную доктрину США

За разработку отвечает глава политического управления ведомства Элбридж Колби. Процесс запущен в рамках стандартной ревизии, которую проводят при смене администрации. Колби последовательно ратует за усиление роли тактического арсенала. Он настаивает на том, что соперники США убеждены, что Вашингтон действительно способен задействовать стратегические вооружения большой дальности для поражения ядерных сил противника, как того требует текущая доктрина.