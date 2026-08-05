Пентагон пересматривает ядерную доктрину США

Новые предложения бросают вызов устоявшимся десятилетиями взглядам. Как утверждает телеканал, документ не отсекает ни одной опции для главы государства. Напротив, он «расширит пространство для выбора, предоставляя ему реалистичные и надежные варианты, и тем самым усилит сдерживание».
За разработку отвечает глава политического управления ведомства Элбридж Колби. Процесс запущен в рамках стандартной ревизии, которую проводят при смене администрации. Колби последовательно ратует за усиление роли тактического арсенала. Он настаивает на том, что соперники США убеждены, что Вашингтон действительно способен задействовать стратегические вооружения большой дальности для поражения ядерных сил противника, как того требует текущая доктрина.
Свои наработки Колби представит на закрытом военном совещании в Небраске в ходе визита в Стратегическое командование Вооруженных сил США, которое управляет ядерной триадой страны.
Ранее в Японии подчеркнули верность трем неядерным принципам. Токио опирается на собственные силы и американский «ядерный зонтик». Такое заявление сделал генсек японского кабмина Минору Кихара, комментируя призыв министра обороны Синдзиро Коидзуми не делать из обсуждения этой темы табу.