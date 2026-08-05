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Политолог: опустошение арсеналов Пентагона вызвало панику союзников США

Истощение арсеналов Пентагона вызывает серьезную обеспокоенность у союзников США. Об этом пишет политолог Малек Дудаков в своем телеграм-канале. Эксперт отмечает, что европейские страны больше не могут размещать заказы на американское вооружение для Украины, так как получить их они смогут лишь в следующем десятилетии.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В Японии, Южной Корее и на Тайване опасаются, что война с Ираном подорвала позиции США в противостоянии с Китаем, пишет политолог. По его мнению, Пентагону потребуется не один год, чтобы восстановить утраченный потенциал.

В случае серьезной эскалации в Южно-Китайском море быстро выяснится, что поставлять Тайваню попросту нечего. Все запасы оружия, которые с 2015 года копили ради конкуренции с Китаем, за пару месяцев сожгли на Ближнем Востоке.

Малек Дудаков
политолог

Ранее британское издание The Independent со ссылкой на источники сообщило, что американцы существенно опустошили запасы высокоточных ракет большой дальности во время конфликта на Ближнем Востоке. Это вызывает серьезные опасения относительно боеготовности американских вооруженных сил к потенциальным будущим столкновениям, отмечается в публикации.

Авторы указали, что израсходованные боеприпасы в основном состоят из важнейших для армии средств класса «земля-земля»: тактических ракетных комплексов ATACMS и высокоточных ударных ракет PrSM. Два источника сообщили, что практически все эти виды этих вооружений уже использованы.

Эксперты The Independent заявили, что ракеты ATACMS сыграли ключевую роль украинском конфликте, позволив ВСУ наносить удары вглубь России. PrSM — это более новая, более совершенная модель, которая заменит ATACMS. В числе недостатков — высокая стоимость, превышающая 1 млн долларов за ракету.

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