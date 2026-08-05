Политолог: опустошение арсеналов Пентагона вызвало панику союзников США

Истощение арсеналов Пентагона вызывает серьезную обеспокоенность у союзников США. Об этом пишет политолог Малек Дудаков в своем телеграм-канале. Эксперт отмечает, что европейские страны больше не могут размещать заказы на американское вооружение для Украины, так как получить их они смогут лишь в следующем десятилетии.