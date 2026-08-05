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Путин назначил нового начальника службы тыла Минобороны

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Министерства обороны РФ объявил о кадровых назначениях в структуре ведомства. Он сообщил, что теперь все службы тыла Минобороны будут сосредоточены в одних руках. Главой службы тыла он назначил Валерия Солодчука. Также Путин назначил командующих группировками войск «Центр», «Восток» и Войск беспилотных систем.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Президент РФ Владимир Путин назвал деятельность службы тыла в нынешних условиях боевой работой.

«По предложению министра обороны принято решение о том, чтобы сосредоточить в одних руках и все службы тыла, хочу обратить внимание на то, что в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа», — отметил российский лидер на встрече с руководством Минобороны РФ.

Ранее Валерий Солодчук занимал должность командующего группировкой войск «Центр». Теперь ее возглавит Андрей Иванаев.

«Группировка “Центр” — одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики. И вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ей командовать, непростой вопрос. Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок», — отметил Путин.

Президент поинтересовался у Иванаева, который до этого командовал группировкой «Восток», кто, по его мнению, мог бы ее возглавить. По предложению нового командующего «Центра» Путин назначил исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой «Восток» начальника штаба этой группировки Болгарева Петра Николаевича.

Командующим Войсками беспилотных систем Вооруженных сил РФ стал начальник штаба группировки войск «Центр» Денис Лямин.

«Принято решение о создании нового рода войск — войск беспилотных систем. И стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Так вот, одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича», — добавил на встрече российский лидер.

Глава государства отметил, что новый род войск находится на этапе формирования, и выразил надежду, что Лямин, как один из квалифицированных специалистов, завершит создание войск беспилотных систем и возглавит их.

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