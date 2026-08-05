Путин назначил нового начальника службы тыла Минобороны

«Группировка “Центр” — одно из ведущих у нас подразделений, решает наиболее важные, ответственные задачи по освобождению Донецкой Народной Республики. И вопрос о том, кто возглавит группировку, кто будет ей командовать, непростой вопрос. Я прошу Иванаева Андрея Сергеевича перейти на эту работу, на этот участок», — отметил Путин.