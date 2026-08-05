Участник СВО Роман Костюничев стал советником министра Игоря Седых

В новом статусе Роман Костюничев будет заниматься развитием проектов по социальной адаптации ветеранов боевых действий к мирной жизни, взаимодействовать с Фондом «Защитники Отечества», органами власти, ветеранскими и другими организациями. Также будет курировать вопросы сохранения памяти о погибших защитниках Отечества, проводить уроки мужества и содействовать развитию военно-патриотического воспитания.