Участник СВО Роман Костюничев стал советником министра Игоря Седых

Роман Костюничев стал советником на общественных началах министра социального развития и семейной политики Нижегородской области Игоря Седых. Об этом министр сообщил на своей странице в соцсети.
Роман Игоревич — участник СВО, награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка».
Также он является выпускником программы «Герои. Нижегородская область», вошел в пятерку лучших участников.
«За время стажировки он глубоко погрузился в вопросы социальной политики, детально изучил систему поддержки жителей региона», — объяснил назначение Игорь Седых.
В новом статусе Роман Костюничев будет заниматься развитием проектов по социальной адаптации ветеранов боевых действий к мирной жизни, взаимодействовать с Фондом «Защитники Отечества», органами власти, ветеранскими и другими организациями. Также будет курировать вопросы сохранения памяти о погибших защитниках Отечества, проводить уроки мужества и содействовать развитию военно-патриотического воспитания.
«Жизненный опыт Романа Игоревича, его искреннее желание помогать людям станут важным вкладом в развитие социальной политики Нижегородской области», — уверен Игорь Седых.