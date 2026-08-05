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Участник СВО Роман Костюничев стал советником министра Игоря Седых

Он будет работать на общественных началах.

Источник: Время

Роман Костюничев стал советником на общественных началах министра социального развития и семейной политики Нижегородской области Игоря Седых. Об этом министр сообщил на своей странице в соцсети.

Роман Игоревич — участник СВО, награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Также он является выпускником программы «Герои. Нижегородская область», вошел в пятерку лучших участников.

«За время стажировки он глубоко погрузился в вопросы социальной политики, детально изучил систему поддержки жителей региона», — объяснил назначение Игорь Седых.

В новом статусе Роман Костюничев будет заниматься развитием проектов по социальной адаптации ветеранов боевых действий к мирной жизни, взаимодействовать с Фондом «Защитники Отечества», органами власти, ветеранскими и другими организациями. Также будет курировать вопросы сохранения памяти о погибших защитниках Отечества, проводить уроки мужества и содействовать развитию военно-патриотического воспитания.

«Жизненный опыт Романа Игоревича, его искреннее желание помогать людям станут важным вкладом в развитие социальной политики Нижегородской области», — уверен Игорь Седых.