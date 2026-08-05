Reuters: между США и Бразилией началась «война виз»

В июле Бразилия также отказала в визах двум чиновникам из Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (подразделение Госдепа США. — Прим. ред). По мнению Бразилиа, визит этих чиновников был направлен на то, чтобы поставить под сомнение избирательную систему Бразилии. Бразильский президент Лула да Силва прямо заявил, что они собирались «вмешаться в выборы в Бразилии».