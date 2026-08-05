Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: между США и Бразилией началась «война виз»

США аннулировали визу посла Бразилии в Вашингтоне после того, как Бразилия отказалась официально одобрить кандидата Дональда Трампа на пост посла США в Бразилии и отказала в визах двум американским дипломатам.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США. Американцы пообещали восстановить визу посла Бразилии Марии Луизы Рибейро Виотти, если Бразилиа одобрит кандидата в послы, выбранного Трампом.

Виза высокопоставленного [бразильского] дипломата здесь [в США] была аннулирована. Это не то же самое, что вышвырнуть человека из страны… ее виза будет восстановлена, если будет восстановлен баланс путем предоставления статуса выбранному нами кандидату в послы.

американский чиновник

Бразилия уже несколько недель отказывает в официальном одобрении кандидатуры Даниэля Переса, которого Трамп назначил послом 1 июня без согласования с Бразилиа. Перес является близким союзником госсекретаря США Марко Рубио, отмечает Reuters.

Во вторник бразильские власти заявили, что рассматривали кандидатуру Переса в соответствии с международными дипломатическими нормами, в том числе о том, что Вашингтону следовало заручиться одобрением Бразилии, прежде чем объявлять о его выдвижении.

В июле Бразилия также отказала в визах двум чиновникам из Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (подразделение Госдепа США. — Прим. ред). По мнению Бразилиа, визит этих чиновников был направлен на то, чтобы поставить под сомнение избирательную систему Бразилии. Бразильский президент Лула да Силва прямо заявил, что они собирались «вмешаться в выборы в Бразилии».

Reuters пишет, что в США не исключают дальнейших «карательных мер» в отношении Бразилии. При этом Вашингтон заявляет, что придает большое значение отношениям с Бразилией и уважает бразильский народ, «какое бы правительство он ни выбрал в результате свободных и справедливых выборов».

Согласно Reuters, «война виз» усиливает углубляющийся раскол между Трампом и Лулой да Силвой, который уже негативно отразился на торговле между двумя странами и стал одним из факторов предстоящих президентских выборов в Бразилии в октябре.

Недавние опросы общественного мнения показали, что у Лулы да Силвы на выборах есть преимущество перед сенатором Флавиу Болсонару. Это старший сын экс-президента и ярого сторонника Трампа Жаира Болсонару, который сейчас отбывает наказание под домашним арестом за подготовку государственного переворота в 2022 году.

Reuters подчеркивает, что предвыборным лозунгом Лулы да Силвы стал национальный суверенитет. Когда в июле Вашингтон ввел 25%-ные пошлины на ряд бразильских товаров, сославшись на «недобросовестную торговую практику», Лула да Силва обвинил семью Болсонару в том, что они помогают США устанавливать тарифы для получения выгоды на выборах.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше