Reuters: между США и Бразилией началась «война виз»

Виза высокопоставленного [бразильского] дипломата здесь [в США] была аннулирована. Это не то же самое, что вышвырнуть человека из страны… ее виза будет восстановлена, если будет восстановлен баланс путем предоставления статуса выбранному нами кандидату в послы.
Бразилия уже несколько недель отказывает в официальном одобрении кандидатуры Даниэля Переса, которого Трамп назначил послом 1 июня без согласования с Бразилиа. Перес является близким союзником госсекретаря США Марко Рубио, отмечает Reuters.
В июле Бразилия также отказала в визах двум чиновникам из Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда (подразделение Госдепа США. — Прим. ред). По мнению Бразилиа, визит этих чиновников был направлен на то, чтобы поставить под сомнение избирательную систему Бразилии. Бразильский президент Лула да Силва прямо заявил, что они собирались «вмешаться в выборы в Бразилии».
Reuters пишет, что в США не исключают дальнейших «карательных мер» в отношении Бразилии. При этом Вашингтон заявляет, что придает большое значение отношениям с Бразилией и уважает бразильский народ, «какое бы правительство он ни выбрал в результате свободных и справедливых выборов».
Недавние опросы общественного мнения показали, что у Лулы да Силвы на выборах есть преимущество перед сенатором Флавиу Болсонару. Это старший сын экс-президента и ярого сторонника Трампа Жаира Болсонару, который сейчас отбывает наказание под домашним арестом за подготовку государственного переворота в 2022 году.
Reuters подчеркивает, что предвыборным лозунгом Лулы да Силвы стал национальный суверенитет. Когда в июле Вашингтон ввел 25%-ные пошлины на ряд бразильских товаров, сославшись на «недобросовестную торговую практику», Лула да Силва обвинил семью Болсонару в том, что они помогают США устанавливать тарифы для получения выгоды на выборах.