Политолог раскрыл, зачем США была нужна встреча в Анкоридже

Как отмечает эксперт, именно попытка добиться прекращения огня на украинском направлении и была одной из главных задач американской стороны в Анкоридже.
Для этого и создавался камуфляж переговоров в Анкоридже, который выиграл для украинской стороны время для подготовки дальнобойных ударов по российской территории.
Эксперт констатирует, что принуждение России к миру не состоялось. По его мнению, сегодня в инфраструктурной войне Москва начинает преобладать над Киевом, что было изначально предсказуемо.
Возможности России сдерживались исключительно по политическим причинам. Возможно, именно сейчас настал момент, когда от них решили отказаться.
Эксперт не исключает, что ближе к зиме с призывами к сдержанности к России могут обратиться третьи страны. Прислушается ли Москва к ним — большой вопрос, подытожил Пилько.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на заявление госсекретаря США Марко Рубио о провале договоренностей, достигнутых на саммите Россия — США на Аляске, заявил, что нужно понять, кто конкретно провалился. Он также отметил, что Трамп утверждал, будто Владимир Зеленский выполнит то, что ему предложили.