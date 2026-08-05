Политолог раскрыл, зачем США была нужна встреча в Анкоридже

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на заявление госсекретаря США Марко Рубио о провале договоренностей, достигнутых на саммите Россия — США на Аляске, заявил, что нужно понять, кто конкретно провалился. Он также отметил, что Трамп утверждал, будто Владимир Зеленский выполнит то, что ему предложили.