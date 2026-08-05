Собянин рассказал об обеспечении безопасности Москвы

Собянин отметил рост угроз воздушных атак на столицу. Он напомнил, что за последние месяцы количество беспилотников, которые запускаются в сторону Москвы, увеличилось кратно. «Ну, и в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы», — подчеркнул Собянин.
Глава столицы рассказал, что Москва оборудует боевые позиции ПВО, развертывает силы и средства, помогает «всем, чем необходимо для военных». В частности, в Москве производят линейку перехватчиков дронов. Помимо этого в городе формируются добровольческие подразделения для помощи силам ПВО, в том числе мобильные огневые группы и подразделения объектовой защиты.
«Конечно, главная заслуга и главная ответственность, и главная тяжесть ложится на военных. Но считаю, что и регионы, и предприятия особой важности должны активно помогать нашим бойцам», — заявил Собянин.
Мэр Москвы отметил, что службы собирают информацию с гражданских и военных радаров, системы 112, сообщений граждан и систем видеонаблюдения, а затем обрабатывают ее с помощью цифровых технологий. Он подчеркнул, что эта компетенция «в Москве достаточно высокая».
Данными Москва круглосуточно делится со всеми регионами и предприятиями. Город также обменивается с регионами опытом по составлению комплексных планов защиты от беспилотников и помогает средствами перехвата. «Это наша совместная задача с регионами», — заключил Собянин.