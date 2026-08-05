Собянин рассказал об обеспечении безопасности Москвы

Собянин отметил рост угроз воздушных атак на столицу. Он напомнил, что за последние месяцы количество беспилотников, которые запускаются в сторону Москвы, увеличилось кратно. «Ну, и в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы», — подчеркнул Собянин.