«Был сыном атамана»: под Волгоградом простились с 24-летним офицером

В администрации сообщили: Алексей родился 23 февраля, а после школы отправился на срочную службу, где принял решение подписать контракт. С самого начала спецоперации он находился на переднем крае — служил в артиллерии на Херсонском направлении. За проявленные мужество и отвагу указом Президента РФ он был награжден медалью Жукова.