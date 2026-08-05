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«Был сыном атамана»: под Волгоградом простились с 24-летним офицером

В Новоаннинском районе простились с бойцом Алексеем Пополитовым.

Жители Новоаннинского районов Волгоградской области скорбят о трагической гибели своего земляка, потомственного казака и офицера Алексея Пополитова. Защитник Отечества пал при исполнении воинского долга. Ему было всего 24 года.

В администрации сообщили: Алексей родился 23 февраля, а после школы отправился на срочную службу, где принял решение подписать контракт. С самого начала спецоперации он находился на переднем крае — служил в артиллерии на Херсонском направлении. За проявленные мужество и отвагу указом Президента РФ он был награжден медалью Жукова.

Командование отметило лидерские качества бойца и направило его на курсы подготовки младшего офицерского состава, после чего молодой воин — сын окружного атамана Дмитрия Пополитова — вернулся в строй уже в офицерском звании.

Администрация района и все земляки выражают глубокие соболезнования семье и близким погибшего героя.

Ранее сообщалось о создании памятника СВО в Волгограде.