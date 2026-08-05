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МИД сделал заявление из-за смерти белорусской туристки в Македонии

В Македонии умерла туристка из Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел сделало заявление из-за смерти белорусской туристки в городе Охрид Северной Македонии. Об этом сообщает БелТА.

Туристка из Беларуси скоропостижно скончалась в среду, 5 августа 2026 года. Как уточнили в МИД, посольство Беларуси в Сербии поддерживает связь с правоохранительными органами Северной Македонии, а также с руководителем туристической группы и родственниками умершей белоруски. Оказывается вся необходимая помощь.

Ранее белоруска чуть не утонула в море, отдыхая на курорте в Италии.

Кстати, правительство Латвии не поддержало закрытие границы с Беларусью.

Тем временем в Беларуси ОМОН задержал мать с ребенком, каждому из которых грозит до 15 лет тюрьмы.

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