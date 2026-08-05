МИД сделал заявление из-за смерти белорусской туристки в Македонии

Министерство иностранных дел сделало заявление из-за смерти белорусской туристки в городе Охрид Северной Македонии. Об этом сообщает БелТА.
Туристка из Беларуси скоропостижно скончалась в среду, 5 августа 2026 года. Как уточнили в МИД, посольство Беларуси в Сербии поддерживает связь с правоохранительными органами Северной Македонии, а также с руководителем туристической группы и родственниками умершей белоруски. Оказывается вся необходимая помощь.
Ранее белоруска чуть не утонула в море, отдыхая на курорте в Италии.
Кстати, правительство Латвии не поддержало закрытие границы с Беларусью.
Тем временем в Беларуси ОМОН задержал мать с ребенком, каждому из которых грозит до 15 лет тюрьмы.
Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.Читать дальше