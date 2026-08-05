Bloomberg: экс-чиновники из России и стран Европы обсудили Украину в Вене

«~Наша территория была использована для такой встречи без нашего ведома~. Я не могу комментировать детали, поскольку мы не присутствовали на встрече. Однако данные о рейсах позволяют мне утверждать, что секретная встреча в Баку действительно состоялась», — говорил он.