Politico: США активизировали разведывательные операции на Кубе

Politico пишет, что администрация Дональд Трампа намерена использовать «все традиционные инструменты, включая ресурсы разведывательного сообщества», чтобы добиться изменений на Кубе. Ранее неоднократно сообщалось, что Вашингтон намерен сменить власть на острове: назывались разные сроки — от лета 2026 года до конца 2026 года.
При этом президент, по словам источников, по-прежнему отдает предпочтение дипломатии.
Один из собеседников Politico назвал усиление разведки важным тактическим шагом, который теоретически может подготовить почву для военного вмешательства. Однако он отметил, что конкретных планов пока нет.
Тем временем Гавана приступила к подготовке к отражению возможной интервенции и сообщила о проведении военных учений и подготовке частей противовоздушной обороны.