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Politico: США активизировали разведывательные операции на Кубе

В последние месяцы США увеличили численность своих разведывательных сил на Кубе, оказывая давление на Гавану с целью проведения реформ или отставки правительства. Об этом пишет американский портал Politico со ссылкой на информированные источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

США недавно направили на Кубу дополнительных разведчиков и агентов, утверждают источники, не раскрывая их число и не называя американские разведывательные агентства, которые участвуют в операции.

Politico пишет, что администрация Дональд Трампа намерена использовать «все традиционные инструменты, включая ресурсы разведывательного сообщества», чтобы добиться изменений на Кубе. Ранее неоднократно сообщалось, что Вашингтон намерен сменить власть на острове: назывались разные сроки — от лета 2026 года до конца 2026 года.

Согласно Politico, активизация разведывательных операций на Кубе может предшествовать различным сценариям — от попыток склонить кубинских чиновников и граждан к выступлению против властей до возможной военной интервенции США.

При этом президент, по словам источников, по-прежнему отдает предпочтение дипломатии.

Один из собеседников Politico назвал усиление разведки важным тактическим шагом, который теоретически может подготовить почву для военного вмешательства. Однако он отметил, что конкретных планов пока нет.

Politico напоминает, что операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в январе 2026 года предшествовала активизация американской разведки, а шаги ЦРУ по отслеживанию местонахождения венесуэльского лидера сыграли решающую роль.

Тем временем Гавана приступила к подготовке к отражению возможной интервенции и сообщила о проведении военных учений и подготовке частей противовоздушной обороны.

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