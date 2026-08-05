Село Красноярское в ДНР освобождено

«По переговорам было слышно, что они жаловались на нехватку продовольствия, отсутствие ротации и сообщали о своих перемещениях. Это позволяло нам лучше понимать обстановку и своевременно принимать меры для пресечения действий противника», — сообщил начальник штаба батальона.