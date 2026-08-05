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Село Красноярское в ДНР освобождено

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Брошенные отступающими украинскими боевиками радиостанции очень помогли при освобождении Красноярского.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Брошенные отступающими украинскими боевиками радиостанции очень помогли при освобождении Красноярского.

Они позволили прослушать переговоры противника и отслеживать его действия, рассказал начальник штаба мотострелкового батальона 110-й бригады 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск «Центр» Тимофей Скляров.

«По переговорам было слышно, что они жаловались на нехватку продовольствия, отсутствие ротации и сообщали о своих перемещениях. Это позволяло нам лучше понимать обстановку и своевременно принимать меры для пресечения действий противника», — сообщил начальник штаба батальона.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

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