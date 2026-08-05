Депутат Журавлев обвинил «Яблоко» в иностранном финансировании

Политик выразил уверенность, что финансирование кампании «Яблока» идет из иностранных источников. «Конечно! Я думаю, что это ведет [бизнесмен Михаил] Ходорковский (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) вместе с его западными покровителями», — сказал Журавлев.