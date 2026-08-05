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Депутат Журавлев обвинил «Яблоко» в иностранном финансировании

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Председатель партии «Родина», депутат Госдумы Алексей Журавлев считает, что «Яблоко» ведет предвыборную кампанию на западные деньги. Такое мнение он высказал ТАСС в ЦИК РФ, где сегодня прошла жеребьевка порядка размещения партий в бюллетене на выборах в Госдуму.

Источник: РИА "Новости"

Политик выразил уверенность, что финансирование кампании «Яблока» идет из иностранных источников. «Конечно! Я думаю, что это ведет [бизнесмен Михаил] Ходорковский (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму) вместе с его западными покровителями», — сказал Журавлев.

Он подчеркнул, что «Яблоко» начало предвыборную кампанию с нарушений, «лишь бы до власти добраться». «Я считаю, что ничего не получат. Вот посмотрим. Если вообще дойдут до финиша», — сказал он в ответ на просьбу оценить шансы «Яблока».

Центральная избирательная комиссия РФ в конце июля зарегистрировала федеральный список кандидатов партии «Яблоко» на выборы депутатов Госдумы девятого созыва. При этом ЦИК исключил из списка двух человек: Егора Карпенкова (шел от Санкт-Петербурга) из-за наличия имущества в Италии и Олега Шабалина (от Ростовской области) из-за наличия гражданства Украины.

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