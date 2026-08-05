Когда и как пройдут выборы в Госдуму в 2026 году, какие партии будут участвовать и как проголосовать

Осенью 2026 года в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Впервые в этом голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов заксобраний. В ЦИК грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы. Как и когда пройдут выборы в 2026 году, каких кандидатов выдвинули партии и кто вошел в первые пятерки партсписков — в материале «Газеты.Ru».
Когда пройдут выборы в 2026 году.
В сентябре 2026 года заканчивается конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва. Выборы Думы IX созыва пройдут 20 сентября — соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Голосование, по решению Центризбиркома, продлится три дня — с 18 по 20 сентября. По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, многодневный формат не только удобен для избирателей, но и является важным элементом безопасности.
Как устроены выборы — 2026.
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала грядущую предвыборную кампанию самой сложной за последние годы. Весь предстоящий электоральный цикл потребует беспрецедентного внимания к организации процесса — от логистики на избирательных участках до обеспечения легитимности при растущих внешних и внутренних вызовах.
Избирательная система осталась прежней — смешанной (параллельной): избираются 450 парламентариев.
* 225 депутатов избираются по партийным спискам;
Одномандатная нарезка в 2026 году новая:
* 225 округов утверждены с учетом новых субъектов Федерации;
Помимо депутатского корпуса, в эти же дни состоятся выборы глав восьми регионов и депутатов 39 региональных парламентов. Еще в трех субъектах РФ: Карачаево-Черкесии, Дагестане и Северной Осетии, решения о новых руководителях будут приниматься законодательными органами по представлению президента.
Какие партии примут участие в выборах в 2026 году.
Всего в России зарегистрировано 20 партий, но только 11 из них получили «парламентскую льготу», то есть смогут участвовать в выборах 2026 года без сбора подписей. В их числе:
* «Единая Россия» (ЕР);
Из 20 зарегистрированных политических партий 17 имели право участвовать в выборах в Госдуму. 11 партий могли выдвинуть федеральные списки без сбора подписей и воспользовались этим правом. Еще шести партиям требовалось собрать не менее 200 тыс. подписей, однако ни одна из них не подала документы в ЦИК.
Очередность партий в федеральном бюллетене.
5 августа ЦИК провел жеребьевку по определению порядка партий в бюллетене. Представители партий подходили к лототрону, каждый доставал шар и демонстрировал находящийся внутри него порядковый номер. Места распределились следующим образом:
1. «Единая Россия» 2. «Яблоко» 3. ЛДПР
Кто вошел в первые пятерки партийных списков.
Всего в федеральных списках — свыше 3,1 тысяч фамилий. Конкуренция за каждое из 225 мест в Госдуме, распределяемых по партийным спискам, составляет почти 14 человек на место.
«Единая Россия».
Федеральный список партии власти состоит из 390 кандидатов. Первую пятерку возглавили:
* министр иностранных дел Сергей Лавров,
КПРФ.
КПРФ выдвинула на выборы в Госдуму список из 336 человек. В первую пятерку вошли:
* бессменный лидер партии Геннадий Зюганов,
ЛДПР.
Список либерал-демократов насчитывает 246 кандидатов. Пятерку возглавил председатель партии Леонид Слуцкий. Вместе с ним в нее вошли:
* командир добровольческой разведывательно-штурмовой бригады им. Александра Невского Алексей Верещагин,
«Новые люди».
ЦИК зарегистрировал федеральный список партии «Новые люди» на выборы в Госдуму в середине июля. В нем 297 кандидатов. В федеральный список включили всего трое человек:
* председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев,
«Справедливая Россия — За правду».
Предвыборный съезд партии прошел 4 июля. Было выдвинуто 263 кандидата по федеральному списку, из которых ЦИК зарегистрировал 260, и 224 — по одномандатным округам. «Федеральная четверка» состоит из:
* председателя партии Сергея Миронова,
«Яблоко».
В федеральном списке «Яблока» 269 кандидатов, его возглавляют семь человек:
* председатель Челябинского отделения партии Ярослав Щербаков,
«Зеленые».
Федеральный список из 256 человек партии «Зеленые» возглавила депутат Законодательного собрания Петербурга Марина Шишкина. Вместе с ней в пятерку попали:
* сопредседатель партии, исполнительный директор экологической платформы «Чистые берега» Александра Кудзагова,
«Родина».
Количество кандидатов партии — 296 человек. Общефедеральная часть партии была сокращена, упор сделан на региональные группы. Лидеры списка:
* председатель партии, депутат Государственной думы Алексей Журавлев,
«Коммунисты России».
В федеральном списке «Коммунистов России» 266 человек. В общефедеральную часть списка вошли восемь человек:
* лидер партии, руководитель фракции в Алтайском краевом парламенте Сергей Малинкович,
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
В федеральном списке партии 259 человек. Его возглавили четверо:
* председатель Центрального совета партии, хирург и профессор Эрик Праздников,
«Партия прямой демократии» (ППД).
Количество кандидатов: 236 человек. Федеральный список сформирован без общефедеральной части: все кандидаты распределены исключительно по региональным группам.
Кто из звезд участвует в выборах в 2026 году.
На выборах в Государственную думу в 2026 году политические партии заметно изменили свой подход к привлечению «звездных» кандидатов. В отличие от прошлых избирательных циклов, в этот раз партии выдвинули минимальное число представителей шоу-бизнеса и классических блогеров-миллионников, сделав ставку на военных корреспондентов, спортсменов и общественников.
* Имена множества медийных личностей фигурировали в партии «Новые люди»: актриса Лиза Моряк, телеведущая Анфиса Чехова, блогер Егор Шип. Однако «звездный десант» не вошел в окончательный список партии, размещенный на сайте ЦИК. Официальный реестр кандидатов состоит преимущественно из профессиональных политиков, региональных активистов и предпринимателей, а знаменитости остались в статусе лидеров внутрипартийных проектов или советников.
* Главным «звездным» лицом кампании партии «Зеленые» стала Анна Семенович. Артистка активно продвигала экологическую повестку партии и заявляла, что хочет попробовать себя в роли политика-эколога. Однако она так и не получила статус официального кандидата в депутаты — в итоговых списках ЦИК бывшей солистки группы «Блестящие» нет. Партия также отправляла приглашения Полине Гагариной и Леониду Ярмольнику, но они отказались от сотрудничества.
* «Единая Россия» не стала сотрудничать с поп-звездами, но привлекла к своей кампании блогера, бойца ММА Сашу Стоуна (Александра Зарубина) и военкора Евгения Поддубного. Стоун принял участие в избирательном процессе и победил на предварительном голосовании (праймериз) по одной из территориальных групп в Московской области, став кандидатом в депутаты Московской областной Думы. Поддубный, в свою очередь, вошел в федеральную «пятерку» лидеров списка.
* У СРЗП, помимо телеведущей Марины Ким никого из звезд нет, хотя в новый созыв выдвигались знаменитые актеры советского кино Николай Бурляев и Елена Драпеко.
* ЛДПР в свою федеральную пятерку включила Виктора Бута — общественного деятеля, который отсидел в американской тюрьме почти 15 лет.
В прессе на старте предвыборной кампании также всплывали имена Прохора Шаляпина, Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой. Но их нет ни в одном реестре кандидатов.
Что изменится на выборах в 2026 году.
Главным отличием выборов 2026 года станет то, что в голосовании примут участие жители новых регионов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В связи с этим Центризбирком РФ провел пересмотр границ и распределение избирательных округов.
Как пояснил «Газете.Ru» политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян, осенние выборы, как и президентские, будут проходить в условиях СВО. Недружественные страны, по мнению политолога, воспользуются ситуацией и сделают все возможное для того, чтобы попытаться использовать электоральный процесс как минимум для дестабилизации ситуации в стране, и как максимум — для социально-политического взрыва с тяжелыми последствиями.
Как проголосовать на выборах-2026: онлайн и очно.
В России работает система Дистанционного электронного голосования (ДЭГ), которая позволяет отдать голос за понравившегося кандидата онлайн.
Электронное голосование будет доступно в 33 регионах. Для москвичей онлайн-голосование пройдет на региональном портале. Предполагается, что в нем смогут принять участие до 48,4 миллиона человек, 86% из них уже имеют подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».
Как проголосовать онлайн.
* Зайдите и авторизуйтесь на портале «Госуслуг».
Другой и самый распространенный вариант — голосование на избирательном участке. Оно доступно жителям всех регионов, достигшим 18 лет. Для этого нужно взять с собой паспорт, прийти на избирательный участок и поставить галочку напротив фамилии понравившегося кандидата.
Тем, кто не в состоянии посетить избирательный участок, можно проголосовать на дому. Заявление о таком формате выборов необходимо подать в участковую избирательную комиссию (УИК) лично или по телефону с момента публикации графика работы УИК и не позднее 14:00 последнего дня голосования. В нем укажите причину и контактные данные. Члены УИК придут к вам в нужный день с переносным ящиком для голосования и бюллетенем.
Кроме того, избирательные участки собираются открыть более чем в 150 странах мира, всего за границей задействуют свыше 300 участков.
Прогнозы политолога на выборы-2026.
По мнению политолога Хачатуряна, на осенних выборах жесткая конкуренция развернется за второе и третье места между «Новыми людьми» и ЛДПР. КПРФ и «Справедливая Россия», как считает эксперт, будут бороться за четвертое-пятое место.
Он отметил, что «Новым людям», которые впервые прошли в Госдуму пять лет назад, вряд ли удастся увеличить свое присутствие в IX созыве. На волне успеха в 2021 году и неплохих результатов Владислава Даванкова на президентских выборах партия смогла привлечь к себе внимание, но ей не удалось трансформировать электоральный успех в большое количество принятых законодательных инициатив на федеральном и региональном уровнях, считает эксперт. В этих условиях «Новые люди» будут пытаться сохранить на осенних выборах текущий результат.
Другой конкурент ЕР — партия ЛДПР, которая считается вождистской, ее политическая активность во многом определяется и ассоциируется с действиями и заявлениями руководителя. После смерти бессменного лидера политсилы Владимира Жириновского существовал риск, что она может начать терять свои позиции и будет вынуждена интегрироваться с какими-то иными политическими силами.
Что ждать от выборов-2026 в регионах.
Говоря о ситуации в регионах, где пройдут местные выборы, Хачатурян отметил, что и там прослеживается четкое лидерство «Единой России». Большая дифференциация происходит при анализе результатов в разрезе «крупные города-малые города-поселения-села-деревни», и здесь в крупных городах позиции ЕР становятся чуть менее значительными, хотя итоговая победа все равно достается этой партии, но, например, «Новые люди» и ЛДПР значительно «подтягиваются», добавил политолог.
Но нельзя до конца исключить элемент случайности и неэффективности работы региональных, районных, городских и сельских ячеек партии-лидера, которые могут привести к победе конкурентов, хотя в устойчивую тенденцию они не переходят и в текущем электоральном цикле вряд ли перейдут, убежден Хачатурян.
Итоги выборов 2021 года.
Нынешняя избирательная кампания разворачивается на фоне результатов голосования пятилетней давности, которое во многом определило нынешний партийный ландшафт. Выборы в Госдуму VIII созыва прошли с 17 по 19 сентября 2021 года. Они впервые проводились в трехдневном формате, а в семи регионах тестировалось дистанционное электронное голосование. Явка составила 51,72%.
Пять партий преодолели пятипроцентный барьер: впервые в XXI веке в парламент прошло более четырех политических «игроков». Последний раз подобное было в 1999 году. В 2021 году к «старичкам» присоединились «Новые люди». Конституционное большинство по-прежнему получила «Единая Россия», набравшая 49,8% голосов по партийным спискам и получившая 324 мандата. Однако партия власти потеряла 19 мест по сравнению с созывом 2016 года.
Остальные мандаты распределились следующим образом:
* КПРФ — 57 мандатов (рост с 42);
Партии, не преодолевшие пятипроцентный барьер (среди них «Яблоко», «Зеленые», Партия пенсионеров), в совокупности набрали 8,85% голосов.