Когда и как пройдут выборы в Госдуму в 2026 году, какие партии будут участвовать и как проголосовать

Говоря о ситуации в регионах, где пройдут местные выборы, Хачатурян отметил, что и там прослеживается четкое лидерство «Единой России». Большая дифференциация происходит при анализе результатов в разрезе «крупные города-малые города-поселения-села-деревни», и здесь в крупных городах позиции ЕР становятся чуть менее значительными, хотя итоговая победа все равно достается этой партии, но, например, «Новые люди» и ЛДПР значительно «подтягиваются», добавил политолог.