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Под Волгоградом похоронили погибшую при налёте БПЛА

Трагедия произошла в ночь на 31 июля.

Погибшую при налёте украинских дронов жительницу Котельниковского района накануне проводили в последний путь родные и земляки.

Трагедия произошла в ночь на 31 июля. Как сообщил глава региона Андрей Бочаров, урон был нанесён промышленному предприятию ТЭК на юге Волгограда и логистическому центру на западе. Пострадали восемь человек, одна женщина погибла.

Позже стало известно о том, что в ожоговом отделении скончался один из пострадавших. По данным v1.ru, он был сожителем погибшей женщины, пытался её спасти, но только сам обгорел.

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