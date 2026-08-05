Под Волгоградом похоронили погибшую при налёте БПЛА

Погибшую при налёте украинских дронов жительницу Котельниковского района накануне проводили в последний путь родные и земляки.
Трагедия произошла в ночь на 31 июля. Как сообщил глава региона Андрей Бочаров, урон был нанесён промышленному предприятию ТЭК на юге Волгограда и логистическому центру на западе. Пострадали восемь человек, одна женщина погибла.
Позже стало известно о том, что в ожоговом отделении скончался один из пострадавших. По данным v1.ru, он был сожителем погибшей женщины, пытался её спасти, но только сам обгорел.
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