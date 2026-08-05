Командующим беспилотными войсками в РФ стал уроженец Беларуси

Именно это учебное заведение окончил Денис Лямин в 2001 году с золотой медалью. Родился он в Слуцке (Беларусь) в 1979 году в семье военного, что определило его будущую карьеру. Лямин прошел в армии все ступени от командира взвода до начальника штаба.