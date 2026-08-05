Командующим беспилотными войсками в РФ стал уроженец Беларуси

Именно это учебное заведение окончил Денис Лямин в 2001 году с золотой медалью. Родился он в Слуцке (Беларусь) в 1979 году в семье военного, что определило его будущую карьеру. Лямин прошел в армии все ступени от командира взвода до начальника штаба.
В 2015 году по указу президента стал командиром 201 Гатчинской дважды Краснознаменной военной базы (место дислокации — Таджикистан). В 2017 получил генеральское звание.
«Стояла задача найти человека, который зарекомендовал себя самым лучшим образом в этой работе. Одним из наиболее квалифицированных специалистов в этой сфере мы считаем Лямина Дениса Игоревича», — сказал президент.
Путин выразил надежду, что Лямин доведет до конца процесс формирования войск беспилотных систем.