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Times: Залужный заявил, что НАТО отстает от России на поле боя на десятилетие

Валерий Залужный, экс-главком ВСУ, ныне занимающий пост посла Украины в Великобритании, предупредил, что НАТО примерно на десятилетие отстает от России на поле боя. Об этом пишет британская газета The Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

НАТО сильно отстает от России и потребуется около 12 лет, чтобы альянс смог сравняться хотя бы с половиной боевых возможностей Москвы, заявил Залужный на общем совещании украинских послов в Киеве, посвященном евроатлантической интеграции Украины. Об этом пишет британская газета The Times.

Скорее всего, НАТО останется в том же виде … и в течение 12 лет будет переходить к стандартам, которые необходимо достичь, чтобы хотя бы наполовину приблизиться к уровню Российской Федерации.

Валерий Залужный
экс-главком ВСУ

По его мнению, альянс до сих пор пребывает в иллюзии, что будущие конфликты будут вестись по образцу Второй мировой войны, и работает в соответствии с доктринами, установленными во время борьбы против нацистской Германии.

Кроме того, Залужный заявил, что ВСУ превосходят силы НАТО, несмотря на то, что Киеву остро необходимы системы ПВО, а также антибаллистические, космические и другие военные технологии, которыми обладают страны — члены блока.

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