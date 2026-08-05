Times: Залужный заявил, что НАТО отстает от России на поле боя на десятилетие

Скорее всего, НАТО останется в том же виде … и в течение 12 лет будет переходить к стандартам, которые необходимо достичь, чтобы хотя бы наполовину приблизиться к уровню Российской Федерации.
По его мнению, альянс до сих пор пребывает в иллюзии, что будущие конфликты будут вестись по образцу Второй мировой войны, и работает в соответствии с доктринами, установленными во время борьбы против нацистской Германии.
Кроме того, Залужный заявил, что ВСУ превосходят силы НАТО, несмотря на то, что Киеву остро необходимы системы ПВО, а также антибаллистические, космические и другие военные технологии, которыми обладают страны — члены блока.