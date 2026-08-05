CBS: Иран и Оман согласовали новую схему прохода через Ормуз

Ранее Axios со ссылкой на свои источники сообщал, что о временной договоренности между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу могут объявить уже в среду, 5 августа. Параллельно Дональд Трамп в интервью Fox News сделал жесткое заявление. Он сказал, что Тегеран скоро откроет пролив, иначе Пентагон нанесет по Ирану «очень сильный удар».