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CBS: Иран и Оман согласовали новую схему прохода через Ормуз

Иран и Оман прорабатывают новую схему движения судов через Ормузский пролив. Плату за проход по этому ключевому маршруту взимать не планируется, передает CBS, ссылаясь на информированных собеседников.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Источники объяснили CBS, что обсуждаемое сейчас ирано-оманское предложение по открытию Ормузского пролива не включает в себя пошлины или сервисные сборы за проход этого водного пути», — уточняет телеканал.

Собеседники CBS раскрыли детали инициативы. Суда, заходящие в пролив, пойдут вблизи иранского побережья, согласовывая действия с властями Ирана. На выходе из пролива капитаны возьмут курс ближе к Оману и будут координировать перемещение с Маскатом.

Источники добавили важный нюанс: если Тегеран и Маскат придут к соглашению, то Иран и США возобновят переговоры. Диалог продолжится строго в рамках июньского меморандума о взаимопонимании.

Ранее Axios со ссылкой на свои источники сообщал, что о временной договоренности между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу могут объявить уже в среду, 5 августа. Параллельно Дональд Трамп в интервью Fox News сделал жесткое заявление. Он сказал, что Тегеран скоро откроет пролив, иначе Пентагон нанесет по Ирану «очень сильный удар».

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