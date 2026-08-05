CBS: Иран и Оман согласовали новую схему прохода через Ормуз

«Источники объяснили CBS, что обсуждаемое сейчас ирано-оманское предложение по открытию Ормузского пролива не включает в себя пошлины или сервисные сборы за проход этого водного пути», — уточняет телеканал.
Ранее Axios со ссылкой на свои источники сообщал, что о временной договоренности между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу могут объявить уже в среду, 5 августа. Параллельно Дональд Трамп в интервью Fox News сделал жесткое заявление. Он сказал, что Тегеран скоро откроет пролив, иначе Пентагон нанесет по Ирану «очень сильный удар».
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