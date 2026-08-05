Что делать обманутой пенсионерке?

В 2021 году пенсионерка Александра Луценко купила небольшую квартиру в центре Ростова. Вернее, женщина так думала. Говорит, риелтор убедил в безопасности сделки. С виду всё казалось нормальным: отдельное жильё со всеми удобствами. Но спустя время выяснилось: это доля в коммунальной квартире с пятью собственниками. Да ещё без газа и отопления.
Женщина расстроилась, но долго горевать не стала: решила хотя бы восстановить отключённое когда-то газоснабжение. Но вот новая беда: сосед оккупировал общую кухню, ключи забрал и никого туда не пускает. Женщина обращалась и в суд, и в прокуратуру. Но воз и ныне там. Что делать собственникам в подобных ситуациях, выяснял rostov.aif.ru.
Достучаться до соседа.
75-летняя Александра Григорьевна рассказала, что почти всю жизнь работала швеёй. По её словам, она приобретала отдельную квартиру. Хотя и небольшой площади, но со всеми коммунальными удобствами, в том числе газом, отоплением. Женщина пришла в редакцию rostov.aif.ru, чтобы рассказать о своей проблеме и попробовать со страниц печатной прессы достучаться до соседа.
«Мне показывали, что все коммунальные услуги есть. Меня устраивало, что маленькая, зато в центре, недалеко от работы», — пояснила Александра Луценко. Но по факту оказалось, что это доля. Кроме Александры, есть ещё четыре собственника. Вход с лестничной площадки создавал иллюзию отдельного жилья, но юридически это всё же коммуналка. Пожилая женщина в таких тонкостях не разбиралась, а теперь сильно жалеет, что не проверила все документы сразу.
«Я даже не видела многих соседей, потому что разные выходы. Я к себе, они — к себе. Только по плану узнала», — рассказала женщина.
Газ, которого нет.
Александра Григорьевна утверждает, что продавцы намеренно скрыли информацию о реальном положении дел.
«Они пользовались газом и не платили за него. В итоге газ отрезали», — поясняет Луценко.
А теперь сосед, со слов женщины, не пускает пенсионерку в кухню, чтобы та могла пригласить рабочих и восстановить подачу ресурса.
С марта 2025 года Александра каждую неделю ходит в прокуратуру, а ранее обращалась в суд. Но ей объясняют: по документам кухня, туалет, коридор — места общего пользования. И ростовчанка имеет право пользоваться ими при необходимости.
«Судами указано, что помещения кухни и туалета в собственность не передавались, находятся в пользовании, являются местами общего пользования и находятся в общей долевой собственности», — поступил женщине ответ из прокуратуры Кировского района. Вот только на деле всё немного иначе. А пока пенсионерка пытается хотя бы вернуть себе газ. Ведь скоро зима — а без отопления и горячей воды пожилому человеку очень сложно.
Поддельная подпись.
Как пояснил rostov.aif.ru юрист в сфере недвижимости Станислав Нови, конкретную статистику по частоте проблемных сделок, в которых одной из сторон выступает пожилой человек, привести сложно. Но, входя в так называемую группу риска, пожилой человек по определению менее других групп людей может защитить свои права самостоятельно. Это, по мнению опытного специалиста, обычно происходит в силу возраста, из-за отсутствия необходимых знаний или по причине доверчивости. Ну, а воспользоваться этим, к сожалению, всегда находятся «охотники до чужого добра».
«В моей практике даже были случаи, когда подделывалась подпись старушки-продавца на нотариальной доверенности на продажу. Или вдруг из ниоткуда появившиеся родственники пытались продать квартиру вместе с проживающим в ней стариком, который верил им на слово и подписывал всё, что ему подсовывали», — рассказал эксперт.
Но, с другой стороны, как говорится, «всяка палка о двух концах». В недалёком прошлом, после ставшей всем известной «схемы Долиной», напоминает Станислав Юрьевич, некоторые нечистые на руку продавцы уже после сделки вдруг заявляли, что не отдавали отчёт своим действиям и требовали признания сделки недействительной. А денег у них уже к тому моменту не было. Суды выносили решения в их пользу, а добросовестный покупатель оставался и без квартиры, и без денег, да ещё иногда и с ипотечным долгом банку.
«Поэтому настойчивая рекомендация всем сторонам сделки: прописывать все тонкости в договоре купли-продажи, учитывать самые разнообразные ситуации, которые только могут возникнуть, регламентировать все возможные правовые последствия, если что-то пойдёт не так. И, конечно же, доверять только профессионалам. Потому что схема “По глазам вижу — хороший человек!” давно уже не работает. На рынке недвижимости уж точно», — резюмировал эксперт.