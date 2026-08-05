Что делать обманутой пенсионерке?

Но, с другой стороны, как говорится, «всяка палка о двух концах». В недалёком прошлом, после ставшей всем известной «схемы Долиной», напоминает Станислав Юрьевич, некоторые нечистые на руку продавцы уже после сделки вдруг заявляли, что не отдавали отчёт своим действиям и требовали признания сделки недействительной. А денег у них уже к тому моменту не было. Суды выносили решения в их пользу, а добросовестный покупатель оставался и без квартиры, и без денег, да ещё иногда и с ипотечным долгом банку.