Путин провел перестановки в руководстве войсками в зоне СВО

«Андрей Сергеевич знает ситуацию не только в зоне своей ответственности, но и в зоне ответственности группировки “Центр”, потому что близко два командующих работали и продолжают до сих пор работать. Очень важно, чтобы качество боевой работы на этом направлении не было утрачено», — отметил Путин.