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Макрон заявил о новых санкциях после удара ВС России по Киеву

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на ночную атаку Вооруженных сил России по Киеву. В своем аккаунте в соцсети X он заявил, что европейские страны усилят давление на Москву.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Вместе с Украиной мы не поддадимся ни усталости, ни запугиванию», — написал французский лидер.

Макрон отметил, что Евросоюз и его союзники продолжат наращивать нажим на Россию — речь идет о новых санкционных пакетах и расширении военной помощи Киеву.

Напомним, в Минобороны России сообщили, что в ночь на 5 августа армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по стратегическим объектам Украины. В ведомстве подчеркнули, что атака на столицу и область стала одной из самых мощных за последний период: были задействованы десятки ракет и беспилотников.

Основными целями операции стали крупные транспортно-логистические и распределительные комплексы.

В пределах Киева ракеты поразили логистический центр «МЛП-Чайка». По данным Минобороны РФ, противник использовал его как базу для хранения и распределения компонентов беспилотников среднего и дальнего действия.

Кроме того, российские военные нанесли критические повреждения крупнейшим автоматизированным сортировочным узлам — инновационному терминалу «Новой почты» и складскому комплексу «Эпицентр Киева».

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