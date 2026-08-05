Макрон заявил о новых санкциях после удара ВС России по Киеву

Напомним, в Минобороны России сообщили, что в ночь на 5 августа армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по стратегическим объектам Украины. В ведомстве подчеркнули, что атака на столицу и область стала одной из самых мощных за последний период: были задействованы десятки ракет и беспилотников.