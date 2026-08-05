Макрон заявил о новых санкциях после удара ВС России по Киеву

«Вместе с Украиной мы не поддадимся ни усталости, ни запугиванию», — написал французский лидер.
Макрон отметил, что Евросоюз и его союзники продолжат наращивать нажим на Россию — речь идет о новых санкционных пакетах и расширении военной помощи Киеву.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что в ночь на 5 августа армия РФ нанесла массированный комбинированный удар по стратегическим объектам Украины. В ведомстве подчеркнули, что атака на столицу и область стала одной из самых мощных за последний период: были задействованы десятки ракет и беспилотников.
Основными целями операции стали крупные транспортно-логистические и распределительные комплексы.
В пределах Киева ракеты поразили логистический центр «МЛП-Чайка». По данным Минобороны РФ, противник использовал его как базу для хранения и распределения компонентов беспилотников среднего и дальнего действия.
Кроме того, российские военные нанесли критические повреждения крупнейшим автоматизированным сортировочным узлам — инновационному терминалу «Новой почты» и складскому комплексу «Эпицентр Киева».