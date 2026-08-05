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Востоковед объяснил, зачем Токио пытается представить себя «осажденной крепостью»

Укрепление военного взаимодействия между Россией и Китаем и даже потенциальное создание военно-политического треугольника РФ — КНР — КНДР вряд ли каким-то образом направлено против Японии. Это прежде всего укрепление военно-политического сотрудничества между странами, которые сегодня оказались объединены единой судьбой и, строго говоря, едиными санкциями. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, востоковед Алексей Маслов.

Авторы и эксперты
Алексей Маслов
Востоковед
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Правительство Японии ранее опубликовало «Белую книгу по обороне». В ней дается ежегодная оценка угроз, якобы исходящих от Китая, России и Северной Кореи. В документе акцентируется внимание на растущей военной координации между этими странами, которая усиливает угрозы безопасности для Японии.

По мнению эксперта, для Китая главным источником конфликта является не Япония, а ситуация вокруг Тайваня — и Китай пытается решить эту ситуацию исключительно путем переговоров. При этом Пекин наращивает военную мощь и самое главное — тактическое построение своих вооруженных сил, которое может быть использовано в случае возникновения локального столкновения в Тайваньском проливе.

Такое столкновение косвенно может затронуть очень многие страны Восточной и даже Юго-Восточной Азии. Но Китай и Россия — вместе или по отдельности — не рассматривают Японию как источник ближайшей военной угрозы, и тем более объект для нападения.

Алексей Маслов
директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова

Скорее официальный Токио пытается представить себя в качестве «осажденной крепости», чтобы решить вопросы расширения финансирования сил самообороны и повысить градус политизации японского общества, считает собеседник Новостей Mail.

Надо хорошо понимать, отмечает Маслов, что сегодня любая региональная угроза очень быстро превращается в глобальную. И речь идет не только о военной угрозе, но и, например, о кибербезопасности стран, угрозе торговым путям, как это мы видим в Ормузском проливе, последствия блокировки которого затронули практически все страны мира, поясняет эксперт.

Безусловно, страны заинтересованы в выработке совместных действий для предотвращения этих угроз. Вряд ли можно обвинять Китай, Россию или другие страны в том, что они пытаются усилить свою безопасность.

Алексей Маслов
директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова

Ранее КНДР осудила Японию за испытания ракет Tomahawk. Сестра Ким Чен Ына и глава отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чен назвала эти испытания «весьма опасными военными действиями».

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