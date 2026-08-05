Востоковед объяснил, зачем Токио пытается представить себя «осажденной крепостью»

Правительство Японии ранее опубликовало «Белую книгу по обороне». В ней дается ежегодная оценка угроз, якобы исходящих от Китая, России и Северной Кореи. В документе акцентируется внимание на растущей военной координации между этими странами, которая усиливает угрозы безопасности для Японии.
По мнению эксперта, для Китая главным источником конфликта является не Япония, а ситуация вокруг Тайваня — и Китай пытается решить эту ситуацию исключительно путем переговоров. При этом Пекин наращивает военную мощь и самое главное — тактическое построение своих вооруженных сил, которое может быть использовано в случае возникновения локального столкновения в Тайваньском проливе.
Такое столкновение косвенно может затронуть очень многие страны Восточной и даже Юго-Восточной Азии. Но Китай и Россия — вместе или по отдельности — не рассматривают Японию как источник ближайшей военной угрозы, и тем более объект для нападения.
Скорее официальный Токио пытается представить себя в качестве «осажденной крепости», чтобы решить вопросы расширения финансирования сил самообороны и повысить градус политизации японского общества, считает собеседник Новостей Mail.
Надо хорошо понимать, отмечает Маслов, что сегодня любая региональная угроза очень быстро превращается в глобальную. И речь идет не только о военной угрозе, но и, например, о кибербезопасности стран, угрозе торговым путям, как это мы видим в Ормузском проливе, последствия блокировки которого затронули практически все страны мира, поясняет эксперт.
Безусловно, страны заинтересованы в выработке совместных действий для предотвращения этих угроз. Вряд ли можно обвинять Китай, Россию или другие страны в том, что они пытаются усилить свою безопасность.
Ранее КНДР осудила Японию за испытания ракет Tomahawk. Сестра Ким Чен Ына и глава отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чен назвала эти испытания «весьма опасными военными действиями».