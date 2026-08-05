Востоковед объяснил, зачем Токио пытается представить себя «осажденной крепостью»

Укрепление военного взаимодействия между Россией и Китаем и даже потенциальное создание военно-политического треугольника РФ — КНР — КНДР вряд ли каким-то образом направлено против Японии. Это прежде всего укрепление военно-политического сотрудничества между странами, которые сегодня оказались объединены единой судьбой и, строго говоря, едиными санкциями. Об этом в беседе с Новостями Mail рассказал директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова, востоковед Алексей Маслов.