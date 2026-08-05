Иран поддержит все решения ХАМАС на переговорах с Израилем

Как передает иранское агентство IRNA, Пезешкиан подчеркнул: «Иран поддержит любые инициативы и решения, которые примут палестинские лидеры на переговорах».
Глава Ирана также отметил, что урегулирование палестинского вопроса остается приоритетным направлением внешней политики Тегерана.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о согласовании плана по нормализации обстановки в секторе Газа, разработанного созданным им Советом мира. Документ предполагает полное разоружение ХАМАС и других вооруженных формирований, а также вывод израильских войск из региона. Американский лидер пояснил, что после разоружения ХАМАС израильская армия выйдет с территории сектора Газа, а международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией и обеспечивать безопасность жителей Газы и ее соседей.
Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг согласие на план разоружения ХАМАС, принятый на минувшей неделе. Он заявил, что израильские войска не покинут нынешние позиции в Газе до полного разоружения ХАМАС.
После того как Израиль отверг предложение о разоружении ХАМАС, Совет мира 3 августа сигнализировал о возможности возобновления переговоров.