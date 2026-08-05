Иран поддержит все решения ХАМАС на переговорах с Израилем

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о согласовании плана по нормализации обстановки в секторе Газа, разработанного созданным им Советом мира. Документ предполагает полное разоружение ХАМАС и других вооруженных формирований, а также вывод израильских войск из региона. Американский лидер пояснил, что после разоружения ХАМАС израильская армия выйдет с территории сектора Газа, а международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией и обеспечивать безопасность жителей Газы и ее соседей.