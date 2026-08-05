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Иран поддержит все решения ХАМАС на переговорах с Израилем

Президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонные переговоры с главой политбюро ХАМАС Халилем аль-Хайей. В ходе беседы иранский лидер заявил о готовности поддержать любые решения ХАМАС на переговорах с Израилем по урегулированию ситуации в секторе Газа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Как передает иранское агентство IRNA, Пезешкиан подчеркнул: «Иран поддержит любые инициативы и решения, которые примут палестинские лидеры на переговорах».

Глава Ирана также отметил, что урегулирование палестинского вопроса остается приоритетным направлением внешней политики Тегерана.

Аль-Хайя, в свою очередь, сообщил, что ХАМАС ведет переговоры с Израилем в координации с другими палестинскими группировками. Он подчеркнул, что они «не позволят израильскому режиму добиться на переговорах того, чего ему не удалось добиться на поле боя».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о согласовании плана по нормализации обстановки в секторе Газа, разработанного созданным им Советом мира. Документ предполагает полное разоружение ХАМАС и других вооруженных формирований, а также вывод израильских войск из региона. Американский лидер пояснил, что после разоружения ХАМАС израильская армия выйдет с территории сектора Газа, а международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией и обеспечивать безопасность жителей Газы и ее соседей.

Представители ХАМАС неоднократно заявляли, что не сложат оружие, пока Израиль не выведет войска из сектора Газа и не выполнит обязательства по ранее заключенному соглашению о прекращении огня.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг согласие на план разоружения ХАМАС, принятый на минувшей неделе. Он заявил, что израильские войска не покинут нынешние позиции в Газе до полного разоружения ХАМАС.

После того как Израиль отверг предложение о разоружении ХАМАС, Совет мира 3 августа сигнализировал о возможности возобновления переговоров.

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