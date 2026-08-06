Востоковед оценил вероятность конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе

Собеседник Новостей Mail напомнил о существовании американо-японского альянса, который базируется на Договоре о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. Кроме того, Япония участвует в четырехстороннем диалоге по безопасности (QUAD), куда помимо нее входят США, Австралия и Индия. Официально его цель — поддержание мира и стабильности, свободы судоходства в Индо-Тихоокеанском регионе, но главной целью участники считают сдерживание Китая. Формально не являясь членом НАТО, Япония активно развивает сотрудничество через программы партнерства в сфере безопасности, участвует в саммитах и координирует подходы к кибербезопасности и гибридным угрозам.