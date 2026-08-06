Востоковед оценил вероятность конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе

Ранее американский телеканал CNN обнародовал детали новой «Белой книги по обороне» — ежегодного доклада Минобороны Японии, в котором содержится всесторонний анализ ситуации в сфере безопасности и оценка деятельности Сил самообороны. В документе японское военное ведомство выразило серьезную обеспокоенность совместными полетами китайских и российских бомбардировщиков, в том числе в направлении Японии и над ее южными островами, а также российско-китайскими военно-морскими учениями, квалифицировав их как угрозу национальной безопасности.
Востоковед Маслов обратил внимание, что Москва, Пекин и Пхеньян сегодня не объединены в единый военный альянс, в то время как Япония из-за ограничения 9-ой «мирной статьи» конституции участвует сразу в нескольких форматах военного сотрудничества.
Собеседник Новостей Mail напомнил о существовании американо-японского альянса, который базируется на Договоре о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года. Кроме того, Япония участвует в четырехстороннем диалоге по безопасности (QUAD), куда помимо нее входят США, Австралия и Индия. Официально его цель — поддержание мира и стабильности, свободы судоходства в Индо-Тихоокеанском регионе, но главной целью участники считают сдерживание Китая. Формально не являясь членом НАТО, Япония активно развивает сотрудничество через программы партнерства в сфере безопасности, участвует в саммитах и координирует подходы к кибербезопасности и гибридным угрозам.
Япония борется за свою идентичность и значимость как для региона, так и для мира. Но самое главное — показывает свою значимость своему главному союзнику, то есть США.
Маслов обращает внимание, что далеко не все в Японии поддерживают такую политику. Эксперт поясняет, что внутри страны идут очень сложные политические процессы и дебаты. При этом Япония планомерно увеличивает оборонный бюджет, модернизирует армию с учетом новейших технологий и усиливает союзнические связи с США.
Китай хорошо понимает, что расширение сил самообороны Японии, тем более теоретическое изменение их статуса на полноценную армию, приведет в целом к милитаризации региона, размещению новых видов вооружения, в том числе и американских ракет, зарубежных военных баз.
Китайское руководство рассматривает в качестве главного источника опасности не столько нападение Японии на Китай, что сегодня практически невероятно, сколько трагическую случайность, которая может привести к затяжному конфликту. Маслов поясняет, что через Индо-Тихоокеанский регион проходят ключевые торговые маршруты. Многие страны, в том числе и Китай, и Япония, и Республика Корея, проводят здесь регулярные военные облеты и морское патрулирование.
Любое случайное столкновение самолетов или кораблей, даже ненамеренное пересечение территориальных вод, может привести действительно к военному столкновению. А на фоне усиливающейся милитаристской риторики со стороны Японии это становится еще более вероятным.
По мнению эксперта, ни одна азиатская страна не хочет военного конфликта и тем более региональной войны, однако Вашингтон довольно умело подталкивает их к столкновению. Например, поставляет вооружение Тайваню, при этом придерживаясь концепции «одного Китая», посылает своих политиков на Тайвань с весьма провокационными заявлениями и так далее.
Выдержанность Китая пытаются преподать как слабость или даже неспособность ответить ударом на удар, испытывая Китай на прочность. Если у кого-то «не выдержат нервы», то это на долгие годы обрушит торговлю, энергоснабжение, финансовые системы практически всех стран региона. От этого, конечно, выиграют только США, чьи позиции в данном случае будут укрепляться.
По мнению собеседника Новостей, Китай не стремится решать какие-либо вопросы военным путем. На протяжении последних 40 лет все заявления Пекина свидетельствуют о приверженности исключительно политико-дипломатическим методам.
Но в случае нападения на его территорию не исключаю, что Китай будет вынужден довольно жестко отвечать.
Однако пока все разговоры о том, что Китай к какому-то сроку собирается нарастить вооруженные силы, чтобы военным образом решить тайваньскую проблему или вообще повысить свой военный статус в регионе, не находят никаких подтверждений, резюмирует Маслов.