В Госдуме объяснили новые назначения в командовании ВС России

Ранее президент России Владимир Путин заявил о решении сконцентрировать управление всеми тыловыми службами Министерства обороны в едином центре. Руководить этим направлением глава государства поставил Валерия Солодчука.
«Опыт ведения боевых действий всегда выдвигает новых людей. Во время Великой Отечественной войны заканчивали войну в основном молодые генералы, сравнительно всем было до 50 лет. И из тех, кто начинал войну в больших должностях, в конце они уже были больше в инспекторских группах. Основные люди были те, которые проявили свой талант во время ведения боевых действий. Так бывает всегда», — отметил собеседник «Ленты.ру».
Парламентарий обратил внимание на важность тыловой службы. По его словам, это подразделение отвечает за снабжение армии, поэтому управление им нельзя распылять. Колесник добавил, что принцип единоначалия лежит в основе любого вооруженного формирования. Снабжение войск должно быть централизованным, чтобы действия разных структур не противоречили друг другу.
Парламентарий акцентировал внимание на том, что решение верховного главнокомандующего базируется на анализе реальных боевых ситуаций. Именно там, по словам депутата, командиры демонстрируют свой профессионализм и личные качества, что и стало определяющим фактором при назначениях.
Он напомнил, что в Великую Отечественную войну к руководству пришли генералы-фронтовики, которые заслужили авторитет и доверие в ходе боевых сражений.
«Я думаю, что из этого всего исходил верховный главнокомандующий. Он посмотрел, кто и как себя где-то проявил. Он всегда старается общаться с теми людьми, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. Он, исходя из своего огромного опыта, принял это решение», — добавил Колесник.
5 августа Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны и объявил о серьезных кадровых перестановках. Армейский тыл теперь сконцентрирован под единым управлением. Новым руководителем всей системы тылового обеспечения назначен Валерий Солодчук. Президент подчеркнул, что все соответствующие службы ведомства отныне замыкаются на одном человеке.
В ходе того же совещания определились новые командующие группировками войск «Центр», «Восток», а также Войсками беспилотных систем.