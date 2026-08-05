В Госдуме объяснили новые назначения в командовании ВС России

«Опыт ведения боевых действий всегда выдвигает новых людей. Во время Великой Отечественной войны заканчивали войну в основном молодые генералы, сравнительно всем было до 50 лет. И из тех, кто начинал войну в больших должностях, в конце они уже были больше в инспекторских группах. Основные люди были те, которые проявили свой талант во время ведения боевых действий. Так бывает всегда», — отметил собеседник «Ленты.ру».