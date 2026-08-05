Евросоюз отменил защиту для военнообязанных украинцев с 31 июля

«Временная защита в ЕС должна применяться только к тем, кто выполнил свои военные обязанности перед Украиной по предъявлению соответствующих доказательств. Это положение не применяется к лицам, уже пользующимся правом временной защиты в конкретном государстве ЕС до 30 июля 2026 года включительно, и постоянно сохранявшим данный статус с момента прибытия», — говорится в документе.