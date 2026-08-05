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Евросоюз отменил защиту для военнообязанных украинцев с 31 июля

БРЮССЕЛЬ, 5 августа. /ТАСС/. Евросоюз отменил временную защиту для украинских военнообязанных мужчин, прибывших в ЕС, начиная с 31 июля 2026 года. Об этом говорится в юридически обязывающем постановлении Совета ЕС, имеющимся в распоряжении ТАСС.

Источник: Reuters

«Временная защита в ЕС должна применяться только к тем, кто выполнил свои военные обязанности перед Украиной по предъявлению соответствующих доказательств. Это положение не применяется к лицам, уже пользующимся правом временной защиты в конкретном государстве ЕС до 30 июля 2026 года включительно, и постоянно сохранявшим данный статус с момента прибытия», — говорится в документе.

Таким образом, все прибывшие в страны ЕС с 31 июля включительно украинцы обязаны подтверждать, что не являются уклонистами.

В документе также разъясняется, что хотя страны ЕС вольны самостоятельно выбирать процедуру подтверждения украинскими мужчинами факта «выполнения военных обязанностей», Еврокомиссия рекомендует считать достаточным подтверждением украинский «штамп в паспорте о пересечении границы» как свидетельство легального выезда.

Тем же решением Совета ЕС действие общих положений о временной защите украинцев в объединении было продлены на год — до 4 марта 2028 года.

Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация, что ограничения прав военнообязанных украинцев на защиту в ЕС начали действовать с 5 августа.

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