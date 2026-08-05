Евросоюз отменил защиту для военнообязанных украинцев с 31 июля

«Временная защита в ЕС должна применяться только к тем, кто выполнил свои военные обязанности перед Украиной по предъявлению соответствующих доказательств. Это положение не применяется к лицам, уже пользующимся правом временной защиты в конкретном государстве ЕС до 30 июля 2026 года включительно, и постоянно сохранявшим данный статус с момента прибытия», — говорится в документе.
Таким образом, все прибывшие в страны ЕС с 31 июля включительно украинцы обязаны подтверждать, что не являются уклонистами.
В документе также разъясняется, что хотя страны ЕС вольны самостоятельно выбирать процедуру подтверждения украинскими мужчинами факта «выполнения военных обязанностей», Еврокомиссия рекомендует считать достаточным подтверждением украинский «штамп в паспорте о пересечении границы» как свидетельство легального выезда.
Тем же решением Совета ЕС действие общих положений о временной защите украинцев в объединении было продлены на год — до 4 марта 2028 года.
Ранее в ряде украинских СМИ появилась информация, что ограничения прав военнообязанных украинцев на защиту в ЕС начали действовать с 5 августа.