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Clash Report: Саудовская Аравия ведет закулисные переговоры с хуситами через оманских посредников

Эр-Рияд ведет закулисные переговоры с йеменскими хуситами через оманских посредников, чтобы предотвратить дальнейшие нападения на свою инфраструктуру в Красном море.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Портал Clash Report сообщает, что Эр-Рияд хочет обезопасить экспортные маршруты по Красному морю, пока Ормузский пролив остается парализованным.

Дипломатические меры направлены на то, чтобы защитить нефтяную промышленность королевства и сокращающуюся экономику от разрастающегося регионального конфликта.

Попытки Саудовской Аравии договориться с хуситами начались после того, как стало известно о резком с периода коронавирусной пандемии падении ВВП королевства во 2-м квартале — на 4,8% г/г.

Хуситы требуют значительных финансовых уступок для поддержания перемирия, первоначально установленного в 2022 году. Они хотят, чтобы Эр-Рияд финансировал выплату заработной платы йеменским гражданским служащим и снял материально-техническую блокаду с территорий, находящихся под их контролем.

Clash Report подчеркивает, что Саудовская Аравия не исключает военных операций на случай провала переговоров.

Издание напоминает, что в конце июля саудовцы два дня наносили ограниченные авиаудары по объектам хуситов, но с тех пор приостановили операции, чтобы начать диалог.

Официальные лица США в частном порядке призвали Эр-Рияд проявить военную сдержанность.

Дипломаты в Вашингтоне предупредили, что агрессивные действия Саудовской Аравии могут привести к блокированию хуситами Баб-эль-Мандебского пролива и нарушить работу мировых энергетических рынков, что спровоцирует 35%-ный скачок цен на нефть. Более того, полномасштабная военная кампания рискует втянуть Саудовскую Аравию в прямую конфронтацию с Ираном.

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