Clash Report: Саудовская Аравия ведет закулисные переговоры с хуситами через оманских посредников

Портал Clash Report сообщает, что Эр-Рияд хочет обезопасить экспортные маршруты по Красному морю, пока Ормузский пролив остается парализованным.
Попытки Саудовской Аравии договориться с хуситами начались после того, как стало известно о резком с периода коронавирусной пандемии падении ВВП королевства во 2-м квартале — на 4,8% г/г.
Хуситы требуют значительных финансовых уступок для поддержания перемирия, первоначально установленного в 2022 году. Они хотят, чтобы Эр-Рияд финансировал выплату заработной платы йеменским гражданским служащим и снял материально-техническую блокаду с территорий, находящихся под их контролем.
Издание напоминает, что в конце июля саудовцы два дня наносили ограниченные авиаудары по объектам хуситов, но с тех пор приостановили операции, чтобы начать диалог.
Дипломаты в Вашингтоне предупредили, что агрессивные действия Саудовской Аравии могут привести к блокированию хуситами Баб-эль-Мандебского пролива и нарушить работу мировых энергетических рынков, что спровоцирует 35%-ный скачок цен на нефть. Более того, полномасштабная военная кампания рискует втянуть Саудовскую Аравию в прямую конфронтацию с Ираном.