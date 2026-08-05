Погибшей при атаке ВСУ девочке было всего пять

Вся страна скорбит по жертвам страшного теракта в черноморском посёлке Архипо-Осиповка (около 50 км от Геленджика). Среди бела дня, когда пляж был полон отдыхающих, побережье подверглось атаке БПЛА ВСУ. Трагедия унесла жизни семи человек, в том числе двоих детей из города Шахты Ростовской области.
Погибшим малышам — Оле П. и Мише Н. (имена детей изменены. — Ред.) — было всего пять и четыре года. Они жили по соседству, ходили в один детский сад, их родители были друзьями. Семьи вместе отправились к Чёрному морю, но отдых обернулся непоправимым горем. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Ей было всего пять.
«С Олей будут прощаться завтра. Сегодня её привезут в Шахты», — рассказывает rostov.aif.ru местная жительница Юлия П.
Девушка, сын которой ходит с Олей в один детский сад, организовала сбор. Вместе с родительским комитетом деньги она передала семьям погибших. Только за первые сутки удалось собрать около 300 тыс. рублей.
Кроме того, администрация Шахт взяла на себя все расходы, связанные с возвращением погибшей девочки домой, проведением панихиды и погребением. Власти заверили семьи, что окружат их максимальной поддержкой.
Во время разговора с корреспондентом Юлия говорит размеренно, но чувствуется, что подбирать слова ей тяжело — настолько велик шок от происходящего.
Как рассказала девушка, Олечка — сама младшая в семье — очень хотела поехать на море, говорила об этом в детском саду. Никто не мог предположить, какой бедой обернётся это путешествие. Мама малышки Екатерина пока остаётся на лечении, сегодня, по некоторым данным, её должны перевезти из Геленджика в Шахты. Там с бабушкой остались ещё четверо детей, которые ждут маму и пока не могут понять, почему любимая сестрёнка больше не вернётся.
«Я с мамой Олечки на связи. Она в сознании, отвечает, контактная, мы решаем организационные вопросы. Но кажется, что полного понимания того, что произошло, у неё пока нет», — добавляет Юлия в беседе с корреспондентом.
Также редакции удалось узнать, что родители погибшего мальчика были были крёстными девочки. На море Оля поехала вместе с мамой, а Миша отдыхал с папой и мамой — Алексеем и Оксаной.
По словам Юлии, родители Миши находятся в тяжёлом состоянии и пока не знают, что их сына нет.
«Мишу ещё не привезли, его бальзамировали, он лежит в морге. Его мама с папой ещё не знают, что Миша погиб, они находятся в реанимации. Его не будут хоронить, пока не скажут родителям», — дрогнувшим голосом добавляет Юлия.
В последний путь Олю П. проводят завтра, 6 августа в 11:00. Прощание пройдёт по адресу: Шахты, улица Катаева, 60.
Ударили по святому.
3 августа атака БПЛА ВСУ на Архипо-Осиповку унесла жизни семи человек, в том числе четверых детей. Число пострадавших достигло 58. Всем раненым оказывается необходимая медицинская поддержка.
У пострадавших, по словам медиков, диагностированы минно-взрывные и осколочные ранения, а также ожоги. Некоторым потребовались повторные хирургические вмешательства.
По всей стране проходят акции в память о погибших мирных жителях. Так, в Архипо‑Осиповке возложили цветы к стихийному мемориалу после удара БПЛА. В Краснодаре к поклонному кресту у собора несли цветы, свечи и игрушки. Мемориальная акция, посвящённая жертвам трагедии в Геленджике, прошла в Донецке ДНР.
Враг ударил по самому святому: по матерям, просто хотевшим подарить своим детям счастливые воспоминания. Но память о невинных малышах, общая скорбь и поддержка — то, что объединило в эти дни всю страну.
Редакция приносит соболезнования родным и близких погибших.