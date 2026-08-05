Госдума поддержала инициативы, озвученные на Совете законодателей ПФО

Государственная Дума Российской Федерации приняла в двух чтениях рекомендованные Советом законодателей ПФО предложения по реализации проектов КРТ. Об этом сообщил спикер регионального парламента Евгений Люлин в своем макс-канале.
По словам председателя Заксобрания, в первую очередь речь идет об изменении правил расчета возмещения гражданам за изымаемое жилье в рамках реализации проекта КРТ. До настоящего времени стоимость жилплощади в домах, попавших под комплексное развитие территорий, определялась в момент принятия решения о КРТ, то есть задолго до самого выкупа квартиры. В течение нескольких лет жилье становилось дороже, и собственник сильно проигрывал.
Акцент на данной проблеме был сделан в докладе Люлина на пленарном заседании Совета законодателей ПФО на Нижегородской ярмарке.
«В итоговой резолюции мы рекомендовали Госдуме ускорить принятие соответствующего законопроекта. Теперь согласно уже принятому федеральными коллегами документу стоимость будет определяться не ранее чем за 60 дней до того, как собственнику направят проект договора. Это значит, что человек теперь получит компенсацию, максимально близкую к рыночной стоимости его жилья. Справедливость восторжествовала», — подытожил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.
Напомним, что в июне состоялось юбилейное заседание Совета законодателей ПФО.