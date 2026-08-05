Госдума поддержала инициативы, озвученные на Совете законодателей ПФО

По словам председателя Заксобрания, в первую очередь речь идет об изменении правил расчета возмещения гражданам за изымаемое жилье в рамках реализации проекта КРТ. До настоящего времени стоимость жилплощади в домах, попавших под комплексное развитие территорий, определялась в момент принятия решения о КРТ, то есть задолго до самого выкупа квартиры. В течение нескольких лет жилье становилось дороже, и собственник сильно проигрывал.