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Участки по выборам в Госдуму откроют для россиян в 7 городах Беларуси

МИНСК, 5 авг — Sputnik. Участки для голосования на выборах в Госдуму РФ будут открыты в нескольких белорусских городах, сообщили Sputnik в посольстве России в Беларуси.

Источник: Sputnik.by

«Участие в голосовании могут принять совершеннолетние граждане России, постоянно проживающие или временно пребывающие в Беларуси», — пояснили в дипмиссии.

Выборы состоятся 20 сентября с 8:00 до 20:00 по белорусскому времени (совпадает с московским) в следующих местах:

Минск, ул. Нововиленская, 1А (посольство РФ в Беларуси);

Брест, ул. Пушкинская, 10 (генконсульство РФ в Бресте);

Витебск, ул. Маяковского, 1 (Центр культуры «Витебск»);

Гомель, ул. 50 лет БССР, 7 (Российский Центр науки и культуры);

Гродно, ул. Городничанская, 40 (генконсульство РФ в Гродно);

Могилев, ул. Ленинская, 61 (лицей Белорусско-Российского университета);

Бобруйск, ул. Социалистическая, 90 (Центр дополнительного образования детей и молодежи).

Чтобы получить бюллетень и проголосовать, с собой необходимо взять действительный документ, удостоверяющий личность российского гражданина (внутренний или заграничный паспорт). С федеральными списками кандидатов можно ознакомиться заранее на сайте ЦИК РФ.

В нынешних выборах в Госдуму участвуют 11 политических партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, Партия прямой демократии, российская экологическая партия «Зелёные», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».

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