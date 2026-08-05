Участки по выборам в Госдуму откроют для россиян в 7 городах Беларуси

«Участие в голосовании могут принять совершеннолетние граждане России, постоянно проживающие или временно пребывающие в Беларуси», — пояснили в дипмиссии.
Выборы состоятся 20 сентября с 8:00 до 20:00 по белорусскому времени (совпадает с московским) в следующих местах:
Минск, ул. Нововиленская, 1А (посольство РФ в Беларуси);
Брест, ул. Пушкинская, 10 (генконсульство РФ в Бресте);
Витебск, ул. Маяковского, 1 (Центр культуры «Витебск»);
Гомель, ул. 50 лет БССР, 7 (Российский Центр науки и культуры);
Гродно, ул. Городничанская, 40 (генконсульство РФ в Гродно);
Могилев, ул. Ленинская, 61 (лицей Белорусско-Российского университета);
Бобруйск, ул. Социалистическая, 90 (Центр дополнительного образования детей и молодежи).
Чтобы получить бюллетень и проголосовать, с собой необходимо взять действительный документ, удостоверяющий личность российского гражданина (внутренний или заграничный паспорт). С федеральными списками кандидатов можно ознакомиться заранее на сайте ЦИК РФ.
В нынешних выборах в Госдуму участвуют 11 политических партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, Партия прямой демократии, российская экологическая партия «Зелёные», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России» и «Новые люди».